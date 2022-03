SBI, BOB, Federal Bank, ICICI Bank: पोर्टफोलियो में जोड़ें ये BFSI स्टॉक, आगे भरेगी जेब, चेक करें सभी का टारगेट

बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो उनका आउटलुक मजबूत है. ज्याादातर में बिजनेस अब प्री कोविड लेवल के करीब आ चुका है.

बाजार की गिरावट में बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के भी कुछ क्वालिटी स्टॉक कमजोर हुए हैं. (image: pixabay)

Banking & Financial Sector Stocks: जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते घरेलू लेवल पर ज्यादातर सेक्टर पर असर पड़ रहा है. बाजार की गिरावट में बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के भी कुछ क्वालिटी स्टॉक कमजोर होकर अपने सपोर्ट लेवल के पास आ गए हैं. ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो उनका आउटलुक मजबूत है. ज्याादातर में बिजनेस अब प्री कोविड लेवल के करीब आ चुका है. लोन ग्रोथ से लेकर एसेट क्वालिटी जैसे पैरामीटर में सुधार हुआ है. लेकिन रूस और यूक्रेन संकट के चलते शेयरों में गिरावट आई है. फिलहाल इस गिरावट को निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में क्वालिटी स्टॉक जोड़ने के मौके के रूप में लेना चाहिए. हाल के करेक्शन के बाद अब सेकटर का वेल्युएशन वाजिब हुआ है. बैंकिंग सेक्टर में निवेश का क्यों है मौका ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल के अनुसार जब जियोपॉलिटिकल रिस्क का असर ज्यादातर सेक्टर पर पड़ा है, मौजूदा समय में मॉर्गेज लोन बैंकों के लिए की ड्राइवर बने हुए हैं. इसके अलावा PL/कार्ड और स्माल बिजनेस लोन ग्रोथ में तेजी आ रही है. व्हीकल फाइनेंस माूडरेट बना हुआ है. कम​र्शियल व्हीकल लोन ग्रोथ भी मॉडरेट है. EMI बाउंस रेट प्री-कोविड लेवल से नीचे हैं. इस वजह से कलेक्शन एफिसिएंसी बढ़ी है. वहीं रूस और यूक्रेन संकट के चलते कई बैंकिंग स्टॉक करेक्शन के बाद बेहतर वैल्युएशन पर ट्रेड कर रहे हैं. इसलिए यह सेक्टर आकर्षक दिख रहा है. क्वालिटी शेयरों में पैसे लगाने का सही समय है. एमके ग्लोबल के टॉप पिक्स और टारगेट ICICI Bank: 1025 रुपये (रिटर्न अनुमान- 49%)

Axis Bank: 1020 रुपये (रिटर्न अनुमान- 43%)

SBI: 680 रुपये (रिटर्न अनुमान- 47%)

Federal Bank: 130 रुपये (रिटर्न अनुमान- 39%)

INDUSIND Bank: 1350 (रिटर्न अनुमान- 50%)

HDFC Bank: 2050 रुपये (रिटर्न अनुमान- 50%)

KOTAK Bank: 2300 रुपये (रिटर्न अनुमान- 31%)

BOB: 145 रुपये (रिटर्न अनुमान- 44%) ग्रोथ आउटलुक मजबूत ब्रोकरेज हाउस ICICI सिक्योरिटीज ने भी बैंकिंग सेक्टर पर भरोसा जताया है. ब्रोकरेज का कहना है कि खराब ग्लोबल संकेतों के चलते बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में अच्छी खासी गिरावट आई है. कुछ शेयर अपने क्रूसियल सपोर्ट लेवल के आस पास आ गए हैं. ऐसे में निवेश का बेहतर मौका है. आने वाले दिनों में इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी तो बैंकिंग या ओवरआल बीएफएसआई सेक्टर इसका फायदा लेने के लिए सबसे बेहतर सिथति में होगा. ICICI सिक्योरिटीज के टॉप पिक्स: SBI, Axis Bank, Bajaj Finance, SBI Life. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.