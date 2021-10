Alert : SBI दिवाली पर नहीं भेज रहा आपको कोई गिफ्ट, मैसेज लिंक को भूल कर भी न करें क्लिक वरना खाली हो जाएगा बैंक खाता

भारतीय स्टेट बैंक ( SBI) ने अपने ग्राहकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए अलर्ट मैसेज जारी किया है. एसबीआई ने उसके नाम पर ग्राहकों को भेजे जा रहे ऐसे मैसेज लिंक पर क्लिक न करने को कहा है, जिसमें कहा गया है उसकी ओर से ग्राहकों को गिफ्ट भेजा जा रहा है. अगर गिफ्ट चाहिए तो लिंक पर क्लिक करें. एसबीआई ने ट्वीट कर कहा है कि उसकी ओर से ग्राहकों को फ्री गिफ्ट नहीं भेजा जा रहा है. लिहाजा इस लिंक पर क्लिक न करें. यह ग्राहकों से ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार बनाने वालों की करतूत है.

क्या आपके इनबॉक्स में ऐसे लिंक प्राप्त हो रहे हैं? इनको क्लिक न करें! ऐसे फ़िशिंग लिंकों पर क्लिक करने से आपको परिश्रम से अर्जित अपने धन की हानि हो सकती है। सावधान रहें। क्लिक करने से पूर्व विचार करें!#ThinkBeforeYouClick #StayAlert #StaySafe #CyberSafety pic.twitter.com/4xRUtf5byG

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) October 24, 2021

बैंक ने अपने ट्वीट में कहा है कि इस तरह के फिशिंग लिंक पर क्लिक करने से ग्राहकों की निजी और गोपनीय जानकारी लीक हो सकती है. लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार बनाने में लोग आपका बैंक खाता खाली कर सकते हैं. कई यूजर्स इस तरह के फिशिंग लिंक्स के झांसे में आ चुके हैं, जिनमें कहा गया है कि बैंक ग्राहकों को फ्री गिफ्ट भेज रहा है. इस लिंक पर क्लिक करने से यूजर एक ऐसे पेज पर चला जाता है, जहां उससे पर्सनल जानकारी मांगी जाती है. इस जानकारी का इस्तेमाल कर ऑनलाइन हैकर आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकते हैं.

बैंक ने कहा है कि हम किसी भी ग्राहक से उसका अकाउंट नंबर, पर्सनल डिटेल्स, CVV, पिन, ओटीपी जैसी जानकारियां बिल्कुल नहीं मांगते. अगर कोई आपसे इस तरह की जानकारी मांग रहा है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए. इसके अलावा अपनी निजी जानकारी न शेयर करें. एसबीआई ने बताया कि ऐसे कई मामले सामने आए जिसमें लोगों को फ्री गिफ्ट के लालच देकर ठगा गया है. अगर आपके पास भी नेशनल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से फ्री गिफ्ट का मैसेज आ रहा है. तो उस मैसेज को इग्नोर कर देना चाहिए।. वरना आप ठगी का शिकार हो सकते हैं.

