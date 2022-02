Stocks in Focus Today: शेयर मार्केट में उछाल जारी, Adani Green-SBI समेत इन शेयरों पर आज फोकस

Stocks in Focus: आज टेक महिंद्रा, एसबीआई, अडाणी ग्रीन, इंडियन होटल्स और एचडीएफसी समेत अन्य कंपनियों पर फोकस रहेगा.

आज टेक महिंद्रा, लक्ष्मी आर्गेनिक इंडस्ट्रीज, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, विंडलास बॉयोटेक, वीआईपी इंडस्ट्रीज, इंडियन होटल्स, एचडीएफसी, अडाणी ग्रीन एनर्जी, अडाणी टोटल गैस, अपोलो टायर्स और जी एंटरटेनमेंट पर फोकस रहेगा. (Image- Pixabay)

Market Outlook: बजट पेश होने के बाद बाजार में तेजी का रूझान बना हुआ है. बैंकिंग व आईटी शेयरों में खरीदारी के दम पर शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स में 400 से अधिक अंकों की उछाल दिख रही है और निफ्टी भी 17700 के पार पहुंच गया है. इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो आज टेक महिंद्रा, लक्ष्मी आर्गेनिक इंडस्ट्रीज, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, विंडलास बॉयोटेक, वीआईपी इंडस्ट्रीज, इंडियन होटल्स, एचडीएफसी, अडाणी ग्रीन एनर्जी, अडाणी टोटल गैस, अपोलो टायर्स और जी एंटरटेनमेंट जैसी कंपनियों पर फोकस रहेगा. स्टॉक मार्केट से जुड़े लाइव अपडेट्स के लिए यहां जुड़ें इन स्टॉक्स पर रहेगा आज फोकस

Tech Mahindra: दिग्गज आईटी कंपनी टेक महिंद्रा को चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही अक्टूबर-दिसंबर 2021 में कंसालिडेट नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 1340.9 करोड़ रुपये से बढ़कर 1378.2 करोड़ रुपये हो गया. कंपनी का रेवेन्यू भी इस अवधि में सालाना आधार पर बढ़कर 10881.3 करोड़ रुपये से बढ़कर 11450.8 करोड़ रुपये हो गया.

