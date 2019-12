सऊदी अरामको IPO से सबसे ज्यादा पैसा जुटाने वाली कंपनी, 2560 करोड़ डॉलर के साथ अलीबाबा को पीछे किया

Saudi Aramco IPO: सऊदी अरब की सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी सऊदी अरामको ने गुरूवार को को अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) पेश किया. न्यूज एजेंसी के अनुसार दो सूत्रों ने बताया कि कंपनी ने अपने मूल्य दायरा के ऊपरी स्तर पर 2560 करोड़ डॉलर जुटाए हैं. इसके साथ ही यह आईपीओ से पैसा जुटाने वाली सबसे बड़ी कंपनी बन गई है. इसके पहले यह रिकॉर्ड चीन की ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के नाम था.

सूत्रों ने बताया कि रियाद स्टॉक एक्सचेंज में अरामको के शेयर 32 रियाल के शुरुआती मूल्य पर बेचे जाएंगे. इस हिसाब से कंपनी का मूल्यांकन 1700 अरब डॉलर बैठता है. इससे यह अब तक की सबसे बड़ी कंपनी हो गई है. इससे पहले चीन की आनलाइन ट्रेडिंग कंपनी अलीबाबा ने 2014 में 2500 करोड़ डॉलर जुटाए थे. उस समय अलीबाबा वॉल स्ट्रीट में उतरी थी. रॉयटर्स के मुताबिक सूत्रों ने यह भी बताया है कि कंपनी 15 फीसदी ग्रीनशू विकल्प पर भी विचार कर सकती है. इससे डील की साइज 2940 करोड़ डॉलर तक हो सकती है.

सऊदी अरामको के पहले दो स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्ट होने का अनुमान था. चूंकि पहले कंपनी 5 फीसदी शेयरों की बिक्री IPO के जरिए करने वाली थी, इसलिए उस वक्त दो फीसदी शेयर सऊदी अरब के तडावुल बोर्स और बाकी 3 फीसदी शेयर एक विदेशी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाले थे. लेकिन बाद में कंपनी ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसकी योजना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शेयरों को सूचीबद्ध कराने की नहीं है.

रिलायंस इंडस्ट्रीज की सऊदी आरामको के साथ स्टेक सेल को लेकर बात चल रही है. आरआईएल की 42वीं एजीएम में यह साफ किया गया था कि सऊदी आरामको आगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऑयल टु केमिकल बिजनेस का 20 फीसदी हिस्सा खरीदेगी. इसके लिए सऊदी आरामको 15 अरब डॉलर का निवेश करेगी, जो एफडीआई के मामले में अबतक का सबसे बड़ा निवेश होगा. स्टेक खरीदने के बाद सऊदी आरामको रिलायंस रिफाइनरी में 5 लाख बैरल प्रति दिन की सप्लाई करेगी. हालांकि ऐसी भी अफवाहें आई थीं कि डील को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है. लेकिन एजीएम में अफवाहों को खारिज किया गया था.

