Sapphire Foods Listing: सफायर फूड्स के शेयरों की मार्केट में मजबूत शुरुआत, निवेशकों को हर शेयर पर 131 रुपये का मुनाफा, एक्सपर्ट्स की ये है राय

Sapphire Foods Listing: केएफसी (KFC) और पिज्जा हट (Pizza Hut) चलाने वाली कंपनी सफायर फूड्स इंडिया (Sapphire Foods India) की मार्केट में मजबूत शुरुआत हुई. घरेलू इक्विटी मार्केट में कमजोर रूझानों के बीच इसने निवेशकों को आज गुरुवार को बेहतर लिस्टिंग गेन दिया. सफायर फूड्स के शेयर आज 1,311 रुपये प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुए. यह 1180 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले 11.10% प्रीमियम पर है, यानी निवेशकों को लिस्टिंग पर प्रति शेयर 131 रुपये का मुनाफा हुआ है. 2073 करोड़ रुपये के इस आईपीओ को निवेशकों का शानदार रिस्पॉन्स मिला. सभी कैटेगरी के निवेशकों ने इश्यू के अपने हिस्से को ओवरसब्सक्राइब किया, जिसके चलते इसे आखिरी दिन 6.62 गुना सब्सक्रिप्शन मिला.

सफायर फूड्स का आईपीओ पूरी तरह तरह से ऑफर फॉर सेल था. इश्यू के तहत कंपनी के प्रमोटर्स और वर्तमान शेयरधारकों ने 1.75 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री की. कंपनी ने प्रति इक्विटी शेयर 1,120-1,180 रुपये का प्राइस बैंड तय किया था. एनालिस्ट्स ने कहा कि सफायर फूड्स ने पिछले कुछ पीरियड्स (FY19-20) में घाटा देखा है और इसकी वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है. सफायर फूड्स की शुद्ध बिक्री वित्त वर्ष 2018-19 में 1,193 करोड़ रुपये से गिरकर पिछले वित्त वर्ष में 1,019 करोड़ रुपये हो गई है. कंपनी ने पिछले तीन वर्षों में 12.2% के EBITDA मार्जिन के साथ घाटा दर्ज किया है. सितंबर 2021 तक के आंकड़ो के अनुसार, कंपनी केएफसी के 219 स्टोर, पिज्जा हट के लगभग 261 स्टोर और टैको बेल के 2 स्टोर संचालित करती है. भारत के प्रमुख QSR ब्रांडों में ज्यादातर हिस्सेदारी Domino’s, McDonalds, KFC, Pizza Hut & Burger King जैसे प्लेयर्स के पास है.

एक्सपर्ट्स की राय

