Sapphire Foods IPO share allotment: अगले सप्ताह हो सकती है लिस्टिंग, जानिए क्या चल रहा GMP, ऐसे चेक करें एप्लिकेशन का स्टेटस

Sapphire Foods IPO share allotment: केएफसी (KFC) और पिज्जा हट (Pizza Hut) चलाने वाली कंपनी सफायर फूड्स इंडिया (Sapphire Foods India) के शेयरों का अलॉटमेंट कर दिया गया है. कंपनी अगले सप्ताह शेयर बाजार में लिस्ट हो सकती है. 2073 करोड़ रुपये के इस आईपीओ को निवेशकों का शानदार रिस्पॉन्स मिला. सभी कैटेगरी के निवेशकों ने इश्यू के अपने हिस्से को ओवरसब्सक्राइब किया, जिसके चलते इसे आखिरी दिन 6.62 गुना सब्सक्रिप्शन मिला. जिन लोगों को शेयर नहीं मिल पाए उनका पैसा आज वापस आ जाएगा. Sapphire Foods एक ओमनी चैनल (omni-channel) रेस्तरां ऑपरेटर होने के साथ ही भारतीय उप महाद्वीप में यम ब्रांड्स की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी कंपनी है. यह देश में केएफसी, पिज्जा हट और टैको बेल जैसे ब्रांड्स के रेस्तरां चलाती है.

प्राइमरी मार्केट में सफायर फूड्स इंडिया के शेयर 1,180 रुपये के आईपीओ मूल्य से 85 रुपये प्रति शेयर के प्रीमियम पर कारोबार कर रहे थे. ग्रे मार्केट में प्रीमियम पिछले हफ्ते के 120 रुपये से कम था. सफायर फूड्स की शुद्ध बिक्री वित्त वर्ष 2018-19 में 1,193 करोड़ रुपये से गिरकर पिछले वित्त वर्ष में 1,019 करोड़ रुपये हो गई है. कंपनी ने पिछले तीन वर्षों में 12.2% के EBITDA मार्जिन के साथ घाटा दर्ज किया है.

Cryptocurrency Investment Made Easy: क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करना होगा आसान, Mudrex ने पेश की म्यूचुअल फंड जैसी नई स्कीम, जानें पूरी डिटेल

इस इश्यू को लेकर एनालिस्ट्स की मिली-जुली प्रतिक्रिया है. च्वाइस ब्रोकिंग के एनालिस्ट्स ने निवेशकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है. ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि हायर प्राइस बैंड पर, इश्यू का मूल्य 7.4x के P/S पर है, जो कि देवयानी इंटरनेशनल जैसे पियर्स को 14.8x के P/S और 12.8x के पीयर औसत P/S पर डिस्काउंट है. उन्होंने कहा, “हालांकि पियर्स की तुलना में वैल्यूएशन उचित लगता है, हम आने वाले वित्त वर्ष में कंपनी के लगातार घाटे में रहने की संभावना को लेकर चिंतित हैं.” वहीं, मारवाड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज ने पर्याप्त बाजार उपस्थिति के साथ ही उचित वैल्यूएशन का हवाला देते हुए इसे ‘सब्सक्राइब’ की रेटिंग दी है.

चैरिटेबल ट्रस्ट को भी चुकानी पड़ सकती है 18% GST, अथॉरिटी ने सुनाया बड़ा फैसला

Link Intime India के जरिए ऐसे चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस

बीएसई की वेबसाइट पर ऐसे चेक करें अलॉटमेंट

(Article: Kshitij Bhargava)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.