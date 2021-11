Sapphire Foods IPO: KFC और Pizza Hut चलाने वाली कंपनी का खुल गया आईपीओ; पैसे लगाएं या नहीं, एक्सपर्ट्स की ये है राय

Sapphire Foods IPO: देश में KFC और पिज्जा हट (Pizza Hut) के रेस्तरां चलाने वाली कंपनी Sapphire Foods का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए आज खुल गया है. 2073 करोड़ रुपये का यह आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए अगले दिनों यानी 11 नवंबर तक खुला रहेगा. इस आईपीओ के तहत कोई भी नया शेयर जारी नहीं होगा यानी कि यह पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) है. शहरीकरण में तेजी और देश में वर्किंग पॉपुलेशन की बढ़ रही संख्या के चलते फास्ट फूड का चलन बढ़ रहा है. ऐसे में सफायर फूड्स के बिजनेस की ग्रोथ मार्केट एनालिस्ट्स को अच्छी दिख रही है. एनालिस्ट्स के मुताबिक निवेशक लांग टर्म के उद्देश्य से इसमें पैसे लगा सकते हैं.

Reliance उत्तरी अमेरिका के शेल गैस कारोबार से निकली बाहर, इस वजह से पिछले छह साल में बेच दिए सभी एसेट्स

Reliance-Future Retail Deal: सौदे को शेयरधारकों की मंजूरी में हो सकती है देरी, एनसीएलटी ने ईजीएम बुलाने पर लगाई रोक

Credit Score अच्छा हो तो आसानी से मिलता है लोन, जानिए कैसे तैयार होता है यह, कोई स्कोर नहीं है तो क्या है इसका मतलब?

सफायर फूड्स से पहले KFC और पिज्जा हट की भारत में एक और बड़ी ऑपरेटर कंपनी देवयानी इंटरनेशनल अगस्त में ही अपना 1838 करोड़ रुपये का आईपीओ ला चुकी है. इसका आईपीओ 116.71 गुना सब्सक्राइब हुआ था. Devyani International की मार्केट में जबरदस्त एंट्री हुई थी. इसके शेयरों की ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज पर 90 रुपये के आईपीओ प्राइस के मुकाबले 141 रुपये के भाव से शुरू हुई यानी 56.67 फीसदी प्रीमियम पर. यह 8 नवंबर को 160.65 रुपये के भाव पर बंद हुआ था यानी कि लिस्टिंग के बाद से आईपीओ निवेशकों के पैसे करीब 67 फीसदी बढ़े हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.