Sapphire Foods का IPO दूसरे दिन अब तक 56 फीसदी सब्सक्राइब, जानें निवेश को लेकर क्या है एक्सपर्ट्स की राय

Sapphire Foods IPO: केएफसी (KFC) और पिज्जा हट (Pizza Hut) चलाने वाली कंपनी सफायर फूड्स इंडिया (Sapphire Foods India) के आईपीओ को बोली प्रक्रिया के दूसरे दिन अब तक 56 फीसदी सब्सक्रिप्शन मिल चुका है. इश्यू को अब तक 96.63 लाख शेयरों के ऑफर साइज के मुकाबले 54.56 लाख इक्विटी शेयरों के लिए बोलियां मिलीं है. रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आरक्षित हिस्से में 2.97 गुना सब्सक्रिप्शन देखा गया, जबकि नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के आरक्षित हिस्से को सिर्फ 6 फीसदी सब्सक्राइब किया गया. क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) ने अपने लिए आरक्षित 52.70 लाख शेयरों के मुकाबले 82,728 शेयरों के लिए बोली लगाई, यानी यह दो फीसदी सब्सक्राइब हुआ.

Sapphire Foods एक ओमनी चैनल (omni-channel) रेस्तरां ऑपरेटर होने के साथ ही भारतीय उप महाद्वीप में यम ब्रांड्स की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी कंपनी है. यह देश में केएफसी, पिज्जा हट और टैको बेल जैसे ब्रांड्स के रेस्तरां चलाती है. 31 मार्च, 2021 तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक इसके पास भारत और मालदीव में 204 केएफसी रेस्तरां हैं. भारत श्रीलंका और मालदीव में इसके पास 231 पिज्जा हट हैं. श्रीलंका में इसके पास दो Taco Bell रेस्तरां हैं. श्रीलंका में यह सबसे बड़ी इंटरनेशनल क्यूएसआर (क्विस सर्विस रेस्टोरेंट) चेन है. भारतीय उपमहाद्वीप में सफायर फूड्स के रेस्तरां की संक्या 2019 में 376 से बढ़कर 2021 में 437 हो गई.

एक्सपर्ट्स की राय

(आर्टिकल: सुरभि जैन)

(स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

