Sansera Engineering के शेयरों की प्रीमियम पर लिस्टिंग, निवेशकों को पहले दिन मिला इतना रिटर्न

Sansera Engineering Listing: ऑटोमोबाइल कंपोनेंट बनाने वाली Sansera Engineering के शेयरों की आज 24 सितंबर को मार्केट में प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई है. इसके शेयर 744 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले एनएसई पर करीब 9 फीसदी प्रीमियम 811.50 रुपये के भाव पर लिस्ट हुए. शुरुआती कारोबार में यह 832.35 रुपये की ऊंचाई तक पहुंच गया. लिस्टिंग के समय इसका मार्केट कैप 4168.54 करोड़ रुपये रहा. सफलतापूर्वक लिस्टिंग के बाद इसने एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, मिंडा इंडस्ट्रीज, सुंदरम फास्टनर्स, सुप्राजीत इंजीनियरिंग, भारत फोर्जे, मदरसन सुमी सिस्टम्स और महिंद्रा सीआईई ऑटोमोटिव की लीग ज्वाइन कर लिया है.

कंपनी इससे पहले भी घरेलू इक्विटी मार्केट में लिस्ट होने की कोशिश कर चुकी थी. करीब तीन साल पहले अगस्त 2018 में कंपनी ने सेबी के पास आईपीओ लाने के लिए पेपर्स जमा किए थे और सेबी की मंजूरी भी मिल गई थी. Sansera Engineering का मारुति सुजुकी के साथ 30 साल से अधिक का कारोबारी संबंध है.

1283 करोड़ रुपये का यह आईपीओ 14-16 सितंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था और यह 11.47 गुना सब्सक्राइब हुआ था. हालांकि इस आईपीओ के तहत कोई नया शेयर नहीं जारी हुआ है बल्कि इसके तहत ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के जरिए 1.72 करोड़ इक्विटी शेयर जारी किए गए. आईपीओ से पहले कंपनी ने एंकर निवेशकों से 382 करोड़ रुपये जुटाए थे. आईपीओ के लिए 734-744 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड और 20 शेयरों का लॉट साइज तय किया गया था.

