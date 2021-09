Sansera Engineering IPO Allotment Status: अलॉटमेंट फाइनल होने के बाद ऐसे देख सकेंगे स्टेटस, ग्रे मार्केट में प्रीमियम पर हैं भाव

Sansera Engineering IPO Allotment Status: ऑटोमोबाइल कंपोनेंट बनाने वाली बंगलूरु स्थित Sansera Engineering के 1283 करोड़ रुपये के आईपीओ का शेयर अलॉटमेंट अगले हफ्ते 21 सितंबर को फाइनल हो सकता है. यह आईपीओ 14-16 सितंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था और इसे 11.47 गुना अधिक बिड हासिल हुआ था. प्राइमरी मार्केट की बात करें तो इसके शेयर आईपीओ प्राइस के मुकाबले 36 रुपये प्रीमियम भाव पर हैं. ग्रे मार्केट में यह 780 रुपये के भाव पर है जो 744 रुपये के आईपीओ प्राइस के मुकाबले 5 फीसदी अधिक है. जिन्होंने इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया था, वे इसका अलॉटमेंट फाइनल होने के बाद रजिस्ट्रार लिंक इनटाइम इंडिया की वेबसाइट पर इसका स्टेटस देख सकेंगे. इसके अलावा बीएसई की भी वेबसाइट पर अलॉटमेंट स्टेटस देखा जा सकेगा.

Sansera Engineering आईपीओ के शेयरों का एलॉटमेंट 21 सितंबर यानी मंगलवार को फाइनल हो सकता है. जिन्हें इसके शेयर नहीं अलॉट हो पाएंगे, उनके रिफंड या एएसबीए (एप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉक्ड अकाउंट्स) से फंड के अनब्लॉक होने की प्रक्रिया 22 सितंबर को शुरू होगी और जिन्हें शेयर एलॉट होंगे, उनके डीमैट खाते में इसे 23 सितंबर को क्रेडिट किया जाएगा. कंपनी के शेयरों की मार्केट में अगले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 24 सितंबर को लिस्टिंग होगी. मार्केट में लिस्टिंग के बाद यह एंड्यूरेंस टेक्नोलॉजीज, मिंडा इंडस्ट्रीज, सुंदरम फास्टनर्स, सुप्राजित इंजीनियरिंग, भारत फोर्जे, मदरसन सुमी सिस्टम्स और महिंद्रा सीआईई ऑटोमोटिव की लीग ज्वाइन करेगी.

