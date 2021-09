Sansera Engineering IPO: 1280 करोड़ का आईपीओ खुलेगा अगले हफ्ते, इश्यू से जुड़ी डिटेल्स यहां देखें

Sansera Engineering IPO: ऑटोमोबाइल कंपोनेंट बनाने वाली Sansera Engineering का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए अगले हफ्ते खुलेगा. 1283 करोड़ के इस आईपीओ के तहत कोई नया शेयर नहीं जारी किया जाएगा यानी कि इस इश्यू में ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के तहत शेयरों की बिक्री की जाएगी. इस इश्यू के लिए 734-744 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है और निवेशकों को अगले हफ्ते 14-16 सितंबर की अवधि में इस आईपीओ में पैसे लगाने का मौका मिलेगा. कंपनी ने इस साल जून 2021 में इस आईपीओ के लिए बाजार नियामक सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर्स दाखिल किए थे और सेबी ने इश्यू लाने के लिए अगस्त के पहले सप्ताह में मंजूरी दी थी. कंपनी इससे पहले भी घरेलू इक्विटी मार्केट में लिस्ट होने की कोशिश कर चुकी है. करीब तीन साल पहले अगस्त 2018 में कंपनी ने सेबी के पास आईपीओ लाने के लिए पेपर्स जमा किए थे और सेबी की मंजूरी भी मिल गई थी.

आईपीओ के लिए 20 शेयरों का लॉट साइज तय किया गया है यानी कि प्राइस बैंड के अपर प्राइस 744 रुपये के हिसाब से निवेशकों को कम से कम 14880 रुपये का निवेश करना होगा. इस इश्यू के जरिए कंपनी के प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी कम करेंगे. इश्यू के तहत 1.72 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री होगी जिसमें एस शेखर वसन 20.58 लाख शेयर, उन्नी राजगोपाल के 5.71 लाख, एफआर सिंघवी 5.71 लाख व डी देवराज 5.71 लाख शेयरों को ऑफलोड करेंगे यानी अपने हिस्से के इतने शेयरों की इश्यू के तहत बिक्री करेंगे. ओएफएस के तहत 86.35 लाख शेयर क्लायंट ईबेने और CVCIGP II Employees EBene 48.36 लाख शेयरों की बिक्री करेगी.

इश्यू के तहत 9 करोड़ शेयरों को कंपनी के कर्मियों के लिए आरक्षित किया गया है और वे 36 रुपये प्रति शेयर के डिस्काउंट प्राइस पर बोली लगा सकते हैं. आईपीओ का 50 फीसदी हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बॉयर्स (क्यूआईबी), 15 फीसदी नॉन-इंस्टीट्यूशनल इंवेस्टर्स (एनआईआई) और 35 फीसदी हिस्सा खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित है.

