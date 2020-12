कौन हैं Bata के नए ग्लोबल सीईओ संदीप कटारिया? कंपनी के 126 साल के इतिहास में पहली बार भारतीय को मिली यह जिम्मेदारी

अंतरराष्ट्रीय फुटवियर कंपनी बाटा (Bata) शू ऑर्गेनाइजेशन ने कंपनी के भारतीय कारोबार के प्रमुख संदीप कटारिया को बाटा ब्रांड्स के वैश्विक सीईओ के रूप में नियुक्त किया है. यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है. यह कंपनी के इतिहास में पहली बार में है जब सीईओ के तौर पर किसी भारतीय को नियुक्त किया गया है. कटारिया ने एलेक्सिस नासार्ड का स्थान लिया है. नासार्ड पिछले पांच साल से बाटा के सीईओ के तौर पर कार्यरत थे. कटारिया बाटा इंडिया में जाने से पहले वोडाफोन इंडिया में चीफ कॉमर्शियल ऑफिसर थे.

कटारिया को बाटा के भारतीय कारोबार के प्रमुख के तौर पर तीन साल पहले प्रभार दिया गया था. कंपनी ने तीन साल पहले उन्हें 1 अगस्त को कंट्री मैनेजर नियुक्त किया था. इसके बाद उन्हें पूर्णकालिक निदेशक और सीईओ-इंडिया के तौर पर बाटा इंडिया लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया था और उनकी यह नियक्ति 14 नंवबर 2017 को प्रभावी हो गई थी. कटारिया की अगुवाई में बाटा इंडिया की बिक्री में बढ़ोतरी हुई.

कटारिया ने अपनी पढ़ाई XLRI जमशेदपुर और आईआईटी दिल्ली से पूरी की है. उन्होंने यूम रेस्टोरेंट्स में जनरल मैनेजमेंट और सेल्स व मार्केटिंग के शीर्ष पदभार संभाले हैं. यूम रेस्टोरेंट्स भारत और यूरोप में केएफसी, पिज्जा हट और टेको बैल चेन की ओनर है.

उन्होंने सबसे अधिक समय तक यूनीलीवर में काम किया है. वह इस कंज्यूमर्स गुड्स कंपनी में 17 साल तक रहे. यहां उनकी जिम्मेदारी भारतीय और वैश्विक बाजार में होम एंड पर्सनल केयर कैटेगरी के उत्पादों के लिए बाजार तैयार करना और उनका प्रबंधन करना था. उनके पास करीब ढाई दशक का अनुभव है.

बाटा कॉर्पोरेशन मूल रूप से चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया की कंपनी है. इसकी स्थापना 126 साल पहले 27 अगस्त 1894 को थॉमस बाटा ने किया था. इसका मुख्यालय इस समय स्विटजरलैंड के लौसाने में है. इस समय बाटा शू के दुनिया के 18 देशों में 5300 से अधिक शॉप्स हैं.

संदीप कटारिया के बाटा के सीईओ बनने के बाद वह उन भारतीयों की सूची में शामिल हो गए जो वैश्विक कंपनियों में प्रमुख पद संभाल रहे हैं. इस सूची में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, अल्फाबेट के सुंदर पिचाई, मास्टरकार्ड के अजय बंगा, आईबीएम के अरविंद कृष्णा और नोवार्तिस के वसंत नरसिम्हन है.

