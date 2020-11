Samvat 2077: इन 15 शेयरों में करें निवेश, अगली दिवाली तक मिल सकता है 40% तक रिटर्न

Samvat 2077 Investment: संवत 2076 की बात करें तो इस साल शेयर बाजार में बहुत कुछ देखने को मिला. इस संवत के पहले कुछ महीनों में जहां शेयर बाजार में जमकर रैली देखने को मिली, वहीं कोरोना वायरस महामारी के चलते बाजार कई महीनों के निचले स्तर पर आ गया. संवत 2076 में ही शेयर बाजार ने कोरोना महामारी को मात देकर एक बार फिर अपना रिकॉर्ड हाई बनाया. जनवरी में सेंसेक्स और निफ्टी ने हाई बनाया, लेकिन 24 मार्च को सेंसेक्स 25638.9 और निफ्टी 7511 के निचले स्तरों पर आ गए. वहीं, 9 नवंबर को सेंसेक्स और निफ्टी ने फिर 42,645 और 12,453 का रिकॉर्ड हाई बनाया.

अब एक्सपर्ट मान रहे हैं कि कोविड 19 का असर बाजार से खत्म हो चुका है. आगे अर्थव्यवस्था में ग्रोथ के साथ शेयर बाजार में भी रैली रहेगी. हालांकि बीच बीच में कुछ करेक्शन देखने को मिल सकता है. ऐसे में नए साल संवत 2077 में आप भी बाजार की इस रैली का फायदा उठा सकते हैं. अलग अलग ब्रोकरेज हाउस ने इस दिवाली के पहले निवेया के लिए कुछ शेयर चुने हैं. अपने मजबूत फंडामेंटल के चलते ये शेयर अगले एक साल यानी अगली दिवाली 50 फीसदी तक रिटर्न दे सकते हैं. हमने आपको यहां ऐसे ही 15 शेयरों के बारे में जानकारी दी है.

जुबिलेंट लाइफ साइंस

लक्ष्य: 850 रुपये

करंट प्राइस: 689 रुपये

रिटर्न: 23%

सिप्ला

लक्ष्य: 925 रुपये

करंट प्राइस: 765 रुपये

रिटर्न: 21%

गुजरात गैस

लक्ष्य: 360 रुपये

करंट प्राइस: 313 रुपये

रिटर्न: 15%

आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल

लक्ष्य: 210 रुपये

करंट प्राइस: 150 रुपये

रिटर्न: 40%

ITC

लक्ष्य: 225 रुपये

करंट प्राइस: 173 रुपये

रिटर्न: 30%

*सलाह: ICICI डायरेक्ट

बैंक आफ बड़ौदा

लक्ष्य: 55 रुपये

करंट प्राइस: 46 रुपये

रिटर्न: 20%

डॉ रेड्डीज

लक्ष्य: 6050 रुपये

करंट प्राइस: 4888 रुपये

रिटर्न: 24%

एयरटेल

लक्ष्य: 684 रुपये

करंट प्राइस: 473 रुपये

रिटर्न: 23%

Firstsource साल्यूशंस

लक्ष्य: 90 रुपये

करंट प्राइस: 74 रुपये

रिटर्न: 22%

HPCL

लक्ष्य: 280 रुपये

करंट प्राइस: 207 रुपये

रिटर्न: 35%

*सलाह: एमके ग्लोबल

SBI

लक्ष्य: 300 रुपये

करंट प्राइस: 220 रुपये

रिटर्न: 36%

हीरो मोटोकॉर्प

लक्ष्य: 3700 रुपये

करंट प्राइस: 2955 रुपये

रिटर्न: 25%

इंफोसिस

लक्ष्य: 1355 रुपये

करंट प्राइस: 1135 रुपये

रिटर्न: 20%

अल्ट्राटेक सीमेंट

लक्ष्य: 5600 रुपये

करंट प्राइस: 4623 रुपये

रिटर्न: 21%

ICICI बैंक

लक्ष्य: 525 रुपये

करंट प्राइस: 464 रुपये

रिटर्न: 13%

*सलाह: मोतीलाल ओसवाल

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.