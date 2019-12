Samsung का भारत की तरफ एक कदम, और चीन का यह शहर बन गया ‘घोस्ट टाउन’

सैमसंग (Samsung) ने चीन के शहर Huizhou से 30 साल पुरानी फैक्ट्री बंद करके उसे भारत और वियतनाम में शिफ्ट कर दिया. इसके बाद चीन का यह शहर ‘घोस्ट टाउन’ में तब्‍दील हो गया. साउथ पोस्ट मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, सैमसंग ने चीन में अपनी आखिरी फैक्ट्री अक्टूबर में बंद की थी, जिसके बाद जिस शहर में हमेशा हलचल रहती थी, वह शहर अब घोस्ट टाउन बन गया. सैमसंग के अपनी फैक्ट्री भारत और वियतनाम में ले जाने की वजह दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं चीन और अमेरिका के बीच चल रहेे ट्रेड वॉर को बताया है.

पिछले साल सैमसंग ने नोएडा में अपनी दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री का उद्घाटन किया था. सैमसंग नोएडा की फैक्ट्री में मोबाइल फोन की प्रोडक्शन कैपेसिटी को अभी के 6.8 करोड़ यूनिट्स प्रति साल से 12 करोड़ युनिट्स तक बढ़ाएगा. इसे चरणबद्ध तरीके से 2020 तक पूरा किया जाएगा. चीन की मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल सप्लाई चैन में पिछले तीन दशकों में प्रभाव रहा है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल चीन के साथ व्यापार घाटा कम करने की मांग के साथ ट्रेड वॉर शुरू की थी.

ट्रंप की मांग है कि अमेरिकी सामानों की चीन के बाजार में पहुंच को विकसित दिया जाये. दोनों देश के बीच ट्रेड वॉर को खत्म करने को लेकर कई दौर की बातचीत हुई. इस ट्रेड वॉर से चीन की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका लगा जिसने पिछले सालों में आर्थिक सुस्ती और निर्यात में गिरावट का सामना किया था.

Barcode Inventor: बारकोड ने कैसे बदली रिटेल की दुनिया, जानें कब हुआ अविष्कार

बहुत सारे कर्मचारियों को Huizhou शहर को छोड़ना पड़ा है. सैमसंग की फैक्ट्री के जाने के बाद कोई नई बड़ी कंपनी फैक्ट्री लगाने के लिये नहीं आई है. जिससे आसपास के कम से कम 60 फीसदी कारोबार बंद हो चुके हैं. अगर स्थिति में कुछ सुधार नहीं आता है, तो आने वाले दिनों में कुछ और कारोबारों के साथ भी ऐसा ही होगा.

सैमसंग दुनिया की बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. उसकी Huizhou में स्थित फैक्ट्री ने आसपास के प्रांत सप्लाई चैन खड़ी करने में मदद की. अब इनमें से कम से कम 100 फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर हैं. इसके साथ ही कई छोटी दुकानें और रेस्टोरेंट भी बंद हो चुके हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.