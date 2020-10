TV, फ्रिज के साथ मिल रहे हैं फ्री गैलेक्सी फोन, कैशबैक और आसान EMI का भी ऑप्शन

सैमसंग (Samsung) ने अपने ग्राहकों के लिए फेस्टिव सीजन कैंपेन लॉन्च किया है. इसके तहत ग्राहकों को एक्सलूसिव डील, गिफ्ट के साथ फाइनेंस स्कीम मिल रही हैं जिसमें 20 हजार रुपये तक का कैशबैक और 990 रुपये की आसान EMI शामिल है. ग्राहकों को गैलेक्सी फोन मुफ्त भी मिल रहे हैं. यह ऑफर 20 नवंबर तक जारी रहेगा. इसमें सैमसंग के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स खरीदने पर ग्राहकों को ऑफर के साथ एश्योर्ड बेनेफिट्स मिल रहे हैं.

इस ऑफर की अवधि के दौरान ग्राहकों को Samsung QLED 8K टीवी के 85 इंच, 82 इंच और 75 इंच का मॉडल खरीदने पर सैमसंग का फ्लैगशिप फोल्डेबल फोन Galaxy Fold मिलेगा. इसके साथ QLED टीवी मॉडल के 75 इंच या ज्यादा पर Galaxy S20 Ultra, 65 इंच UHD मॉडल और 55 इंच के QLED पर Galaxy A21s और 65 इंच QLED, QLED 8K और 70 इंच और ज्यादा के Crystal 4K UHD TV पर Galaxy A31 मिल रहा है. इसके अतिरिक्त ग्राहकों को QLED टीवी पर 20 हजार रुपये तक का कैशबैक और आसान ईएमआई ऑप्शन जो 990 रुपये से शुरू हैं मिल रहे हैं. पैनल पर 3 साल की वारंटी औक 10 साल की नो-स्क्रीन बर्न इन वारंटी है.

सभी टीवी मॉडल पर मौजूद ओटीटी और डीटीएच प्लेटफॉर्म पर भी डील हैं.

सैमसंग के फ्रिज को खरीदते समय ग्राहकों को Galaxy Note10 Lite फ्री Spacemax Family Hub के साथ मिल रहा है. Samsung Curd Maestro फ्रिज के साथ ग्राहकों को 15 फीसदी तक का कैशबैक और IoT-इनेबल्ड Family Hub पर 20 फीसदी का कैशबैक है. इसके अलावा ग्राहकों को साइड बाय साइड और Frost-Free फ्रिज पर 10 फीसदी तक का कैशबैक और 2490 रुपये और 990 रुपये की शुरुआती आसान ईएमआई ऑप्शन मिलेंगे.

वॉशिंग मशीन पर सैमसंग नए लॉन्च Washer Dryer मॉडल पर 20 फीसदी तक का कैशबैक और चुनिंदा Flexwash और Addwash वॉशिंग मशीन पर 15 फीसदी तक का कैशबैक मिवलेगा. ग्राहक Fully Automatic Front Load और Fully Automatic Top Load वॉशिंग मशीन पर 15 फीसदी तक का कैशबैक भी ले सकते हैं. ईएमआई ऑप्शन 990 रुपये की कम कीमत के साथ शुरू हैं.

सैमसंग के एसी पर भी ऑफर हैं. ग्राहकों को Wind-Free एसी पर 20 फीसदी तक का कैशबैक ऑफर और आसान EMI जो 990 रुपये से शुरू है.

