सैमसंग चेयरमैन की मौत के बाद उत्तराधिकारियों को चुकाना है 80 हजार करोड़ का टैक्स, परिवार ने किया आर्ट डोनेट का फैसला

Samsung को दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन और मेमोरी चिपमेकर बनाने वाले ली कुन-ही की पिछले साल अक्टूबर 2020 में मृत्यु हो गई थी. सैमसंग चेयरमैन ली की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकार टैक्स के रूप में 1078 करोड़ डॉलर (80.3 हजार करोड़ रुपये) चुकाने हैं. अब उनका परिवार टैक्स चुकाने के लिए ली के आर्ट कलेक्शन से स्टेट क्यूरेटर्स को 23 हजार पीसेज डोनेट करेगा. ली की सैमसंग में 1700 करोड़ डॉलर (1.27 लाख करोड़ रुपये) की हिस्सेदारी थी और उनका आर्ट कलेक्शन करीब 176 करोड़ डॉलर (13.1 हजार करोड़ रुपये) का है. खास बात यह है कि ली का परिवार आर्ट डोनेट कर टैक्स चुका सके, इसके लिए कानून में बदलाव की मांग की गई थी.

ली के परिवार को जो टैक्स चुकाना है वह दक्षिण कोरिया और पूरी दुनिया में सबसे अधिक रकम में शुमार है. इस पर निवेशकों की निगाहें लगी हुई हैं क्योंकि इससे सैमसंग में परिवार की हिस्सेदारी में कटौती हो सकती है. ली के परिवार का कहना है कि यह पूरा उत्तराधिकार टैक्स पांच साल की अवधि में छह किश्तों में चुकाया जाएगा. इसकी पहली किश्त इस महीने भरी जाएगी. सैमसंग द्वारा जारी बयान के मुताबिक ली के परिवार ने सभी टैक्सेज को चुकाने को अपना नागरिक कर्तव्य और जिम्मेदारी बताया है.

कंपनी द्वारा जारी बयान में ली के शेयरों को किस तरह उनके उत्तराधारियों को दिया जाएगा और क्या कोई शेयर बेचा जाएगा या परिवार किस तरह भुगतान करेगी, इन सभी सवालों को लेकर कंपनी द्वारा जारी बयान में कोई जानकारी नहीं मिल रही है. सैमसंग सीएंडटी के शेयरों में इन सब अनिश्चितताओं के चलते 5.5 फीसदी की गिरावट आ गई. एनालिस्ट्स ने निवेशकों को कंपनी द्वारा नियामकीय फाइलिंग का इंतजार करने की सलाह दी है ताकि ली के बेटे और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के वाइस चेयरमैन जे वाई ली या अन्य पारिवारिक सदस्यों की कंपनी में हिस्सेदारी में किसी बदलाव की जानकारी मिल सके.

ली के परिवार ने टैक्स बिल की कुछ रकम चुकाने के लिए सैमसंग से संबंद्ध कंपनियों में हिस्सेदारी को कोलैटरल के तौर पर प्रयोग कर पर्सनल लोन लेने पर विचार कर रही थी ताकि उन्हें सैमसंग में अपनी हिस्सेदारी न बेचनी पड़े. एनालिस्ट्स का मानना है कि ली का परिवार अपने और ली के शेयरों से लोन व डिविडेंड्स का इस्तेमाल कर टैक्स चुका सकती है.

ली के विशाल पर्सनल ऑर्ट कलेक्शन में पिकाशो, मोनेट और चागल के मास्टरपीसेज हैं. परिवार द्वारा जारी बयान के मुताबिक इसे नेशनल म्यूजियम ऑफ कोरिया और नेशनल म्यूजियम ऑफ मॉडर्न एंड कंटेंपररी आर्ट समेत कुछ संगठनों को डोनेट किया जाएगा. जियाकोमेटी, रोथको और अन्य के आर्ट को परिवा और लीयम सैमसंग म्यूजियम ऑफ आर्ट मैनेज करेगी. कुछ समय पहले दक्षिण कोरिया के कई पूर्व संस्कृति मंत्रियों और आर्ट ग्रुप्स ने नए कानून की मांग की थी ताकि ली का परिवार अपने टैक्स बिल को चुकाने के लिए परिवार आर्ट को डोनेट कर सके. ली का उत्तराधिकारी घूस और अन्य आपराधिक मामले में 30 महीने की आधी सजा काट चुका है और शेष सजा को माफ करने के लिए कई कारोबारी समूहों ने अपील की थी जिसे प्रेसिडेंशियल ब्लू हाउस ने खारिज कर दिया.

