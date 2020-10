नहीं रहे Samsung को एक छोटी टीवी कंपनी से वैश्विक ब्रांड बनाने वाले ली कुन-ही, 78 वर्ष की उम्र में ली आखिरी सांस

सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स (Samsung Electronics) के चेयरमैन ली कुन-ही का निधन हो गया है. वह 78 वर्ष के थे. ली लंबे समय से बीमार थे. उन्हें सैमसंग को एक छोटी टेलीविजन कंपनी से उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र का दिग्गज ब्रांड बनाने का श्रेय जाता है. सैमसंग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ली का निधन रविवार को हुआ. उस समय उनके बेटे ली जेई-योंग और परिवार के अन्य सदस्य उनके पास थे.

ली को मई, 2014 में दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उसके बाद से वह अस्पताल में ही थे. उनकी अनुपस्थिति में उनके बेटे योंग ने दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी सैमसंग का कामकाज देखा. कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया है, ‘‘सैमसंग में हम सभी ली को भूल नहीं पाएंगे. हमने उनके साथ जो यात्रा साझा की है, उसके लिए हम उनके आभारी हैं.’’

ली कुन-ही ने अपने पिता से कंपनी का नियंत्रण अपने हाथ में लिया था. उनके 30 साल के नेतृत्व में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी एक वैश्विक ब्रांड बनी. साथ ही उनकी अगुवाई में सैमसंग सबसे बड़ा स्मार्टफोन, टीवी और मेमोरी चिप ब्रांड भी बनी. सैमसंग की मदद से दक्षिण कोरिया एशिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सका. सैमसंग समूह जहाज निर्माण, जीवन बीमा, निर्माण, होटल, मनोरंजन पार्क आदि क्षेत्रों में भी कार्यरत है.

फोर्ब्स के अनुसार जनवरी, 2017 में ली की संपत्तियां 16 अरब डॉलर थीं. उनका निधन ऐसे समय हुआ है जब सैमसंग को मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है. ली के अस्पताल में भर्ती होने के बाद सैमसंग के आकर्षक मोबाइल कारोबार को चीन और अन्य उभरते बाजारों की कंपनियों से कड़ी चुनौती मिलने लगी.

