जनवरी आखिर तक सामान्य हो जाएगी बिक्री, रिलायंस के साथ सौदे को जल्द मिल जाएगी मंजूरी: किशोर बियानी

फ्यूचर ग्रुप (Future Group) को उम्मीद है कि जनवरी आखिर तक उसके रिटेल कारोबार में बिक्री सामान्य हो जाएगी. यह बात ग्रुप के सीईओ किशोर बियानी (Kishore Biyani) ने कही है. कोविड19 की वजह से पैदा हुई रुकावटों से फ्यूचर ग्रुप के रिटेल कारोबार को झटका लगे लगभग एक साल होने को आया है. बियानी ने कहा कि फ्यूचर ग्रुप की मौजूदा बिक्री, कोविड से पहले की बिक्री के लगभग 60 फीसदी तक पहुंच गई है और कारोबार काफी हद तक सामान्य हो चुका है.

बियानी ने यह भी कहा है कि अमेजन द्वारा पैदा की गई रुकावट के बावजूद दिग्गज ने रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance) और फ्यूचर ग्रुप (Future Group) के बीच सौदे को जल्द ही नियामकीय मंजूरी मिल जाएगी. फ्यूचर ग्रुप ने मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ 24,713 करोड़ रुपये में अपना रिटेल कारोबार बेचने के लिए सौदा किया है.

बियानी ने न्यूज एजेंसी PTI को बताया कि स्टोर्स में स्टॉक्स की मौजूदगी महामारी के पहले के स्तर के 80 फीसदी तक है. ग्रुप को जियो मार्ट से बड़ी संख्या में ऑर्डर मिले हैं, जो इसे मजबूत वापसी में मदद कर रहे हैं. जियो मार्ट से सप्लाई के अलावा हम रिलायंस के साथ आंतरिक स्तर पर और अधिक सप्लाई के लिए भी काम कर रहे हैं. बियानी ने कहा कि हमारे सभी स्टोर ऑपरेशनल हैं और बिक्री कोविड के पहले के स्तर के 50-60 फीसदी पर पहुंच चुकी है. स्टॉक, स्टोर्स में पहुंच रहा है. लगता है कि हम महामारी के दौरान जिस स्तर पर थे, वहां से 70-80 फीसदी उठ चुके हैं. फ्यूचर ग्रुप की कंपनियों और प्रमोटर्स पर कुल मिलाकर 20000 करोड़ रुपये का कर्ज है.

इन्वेंटरी की स्थिति और स्टॉक्स पर बियानी ने कहा कि लॉकडाउन के बाद शुरू में हम जिस स्थिति में ​थे, उसके मुकाबले अब काफी बेहतर हालात में हैं. कारोबार काफी हद तक सामान्य हो चुका है. हालांकि अभी रिटेल स्टोर्स में बहुत ज्यादा लोग नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य कारण हैं. यह स्थिति 100 फीसदी तक सामान्य तब तक नहीं हो सकती, जब तक सभी को वैक्सीन नहीं लग जाती.

हर साल की तरह इस साल भी 26 जनवरी पर फ्यूचर ग्रुप सालाना सेल ईवेंट ‘सबसे सस्ता दिन’ आयोजित करने जा रहा है. बियान को उम्मीद है कि इस दौरान स्टोर्स में अच्छी खासी संख्या में लोग आएंगे. उन्होंने कहा कि हम वेंडर्स और बैंकों से बात कर रहे हैं. मुझे लगता है कि 26 जनवरी से हम काफी हद तक सामान्य स्थिति या सामान्य से अच्छी स्थिति में पहुंच जाएंगे.

बियानी ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में कहा है कि अमेजन द्वारा पैदा की गई रुकावट के बावजूद दिग्गज ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और फ्यूचर ग्रुप के बीच सौदे को जल्द ही नियामकीय मंजूरी मिल जाएगी. फ्यूचर रिटेल ने आशंका जताई है कि अगर यह सौदा नहीं हुआ तो कंपनी बंद हो सकती है और 29,000 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी गंवानी पड़ सकती है. बियानी ने कहा कि कोर्ट अपना मत दे चुका है कि हर इंस्टीट्यूशन बिक्री पर अपना नजरिया हो सकता है. इसलिए चीजों में देरी होने की कोई वजह नहीं है.

फ्यूचर ग्रुप ने अपना रिटेल और होलसेल कारोबार रिलायंस इंडस्ट्रीज को बेचने के लिए पिछले साल अगस्त में एक डील की थी. तबसे फ्यूचर और अमेजन के बीच विवाद चल रहा है. अमेजन का दावा है कि यह डील, फ्यूचर के साथ उसके पहले से चले आ रहे कॉन्ट्रैक्ट्स का उल्लंघन है.

बियानी ने कहा कि विवाद के बावजूद अमेजन के साथ कारोबारी रिश्ते बदलने की उनकी कोई मंशा नहीं है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वह इस बात को लेकर कनफ्यूज हैं कि इस डील को रोककर अमेजन क्या हासिल करना चाहती है. उन्होंने कहा, ‘मैं निराश हूं. वे क्या चाहते हैं? क्या वे यह चाहते हैं कि कर्मचारियों को परेशानी हो, बिजनेस बंद हो जाए.’

Input: PTI, Reuters

