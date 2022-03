Stocks in News Today: SAIL, Oil India, Voltas समेत इन शेयरों में रहेगा एक्शन, इंट्राडे में करनी है कमाई तो रखें नजर

आज पॉजिटिव ट्रिगर के चलते कुछ शेयरों में उछाल देखने को मिल सकता है. अगर इंट्राडे के लिए कुछ बेहतर फंडामेंटल वाले शेयर की तलाश में हैं तो इन पर नजर रख सकते हैं.

अनिश्चितता के बीच आज खबरों के दम पर कुछ स्टॉक अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल सकता है. (image: pixabay)

Stocks in Focus Today: शेयर बाजार में अनिश्चितता के बीच आज खबरों के दम पर कुछ स्टॉक अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल सकता है. आज पॉजिटिव ट्रिगर के चलते इनमें उछाल देखने को मिल सकता है. अगर आप इंट्राडे कारोबार के लिए कुछ बेहतर फंडामेंटल वाले शेयर की तलाश में हैं तो इन पर नजर रख सकते हैं. असल में बाजार में रूस और यूक्रेन संकट के चलते अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है. यूएस फेड ने भी ब्याज दरों को बढ़ाते हुए आगे सख्त रुख बनाए रखने की बात कही है. महंगाई कई साल में सबसे ज्यादा है. ऐसे में नियर टर्म में बाजार की वोलेटिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता है. ऐसे में एक्सपर्ट खासतौर से शॉर्ट टर्म निवेशकों को सतर्क रहकर अच्छे शेयरों को ही चुनने की सलाह दे रहे हैं. SAIL SAIL कंपनी के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए 2.5 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड को मंजूरी दे दी है. बोड्र मीटिंग 16 मार्च को हुई थी, जिसमें इस फाइनेंशियल के लिए दूसरा इंटरिम डिविडेंड मंजूर हुआ है. इसके पेमेंट के लिए कंपनी ने 29 मार्च को रिकॉर्ड डेट तय किया है. Oil India Oil India ने कहा है कि सब्सिडियरी कंपनी नुमालीगढ़ रिफाइनरी का प्लान असम के नुमालीगढ़ में पेट्रोकेमिकल परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 6555 करोड़ रुपये के निवेश का है. कंपनी ने पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड (PNGRB) द्वारा प्रस्तावित 3 भौगोलिक क्षेत्रों के लिए असम गैस कंपनी (AGCL) और ऑयल इंडिया (OIL) के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन को भी मंजूरी दी है. Voltas कंपनी आगे हाईली इंटरनेशनल (हांगकांग) के साथ एक ज्वॉइंट वेंचर बनाएगी, जो शंघाई हाईली (ग्रुप) कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है. इस ज्वॉइंट वेंचर के साथ, कंपनी रूम एयर कंडीशनर के लिए इन्वर्टर कम्प्रेसर के डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, बिक्री और सेवा के व्यवसाय में एंगेज होगी. BEML 22 मार्च को BEML का बोर्ड इक्विटी शेयरों पर वित्त वर्ष 2022 के लिए इंटरिम डिविडेंड पर विचार करेगा. इंटरिम डिविडेंड के पेमेंट की रिकॉर्ड डेट 30 मार्च निर्धारित की गई है. Yasho Industries स्पेशिएलिटी और फाइन केमिकल्स निर्माता को गुजरात के पखाजन (दहेज) में अपनी ग्रीनफील्ड परियोजना के लिए चरण 1 में 350 करोड़ रुपये के कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बोर्ड की मंजूरी मिली है. कंपनी का प्लान इस नई सुविधा में चरण 1 में हर साल 15,500 मीट्रिक टन की कुल क्षमता के साथ ल्यूब्रिकेंट एडिटिव्स और रबर केमिकल्स का निर्माण करने का है. Indiabulls Housing Finance Indiabulls Housing Finance कंपनी का बोर्ड 22 मार्च को निजी प्लेसमेंट के आधार पर एक या अधिक चरणों में बॉन्ड के जरिए से फंड रेज करने पर विचार करेगा.

