SAIL, BEL, SBI Life जैसे शेयरों में आया ब्रेकआउट, 3-4 हफ्ते में 10% से 15% मिल सकता है रिटर्न

कुछ शेयर अपने लंबे कंसोलिडेशन फेज से निकलकर बाहर आए हैं. अब टेक्निकल चार्ट पर इनमें बुलिश टेंड देखने को मिल रहा है.

टेक्निकल चार्ट पर कुछ शेयरों में ब्रेकआउट देखने को मिला है. (File)

Short Term Stocks Idea: शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है. आज कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू बाजार में भी कमजोरी नजर आ रही है. आगे शॉर्ट टर्म में बाजार के वोलेटाइल बने रहने की आशंका है. हालांकि इस बीच टेक्निकल चार्ट पर कुछ शेयरों में ब्रेकआउट देखने को मिला है. इनमें से कुछ शेयर अपने लंबे कंसोलिडेशन फेज से निकलकर बाहर आए हैं. अब टेक्निकल चार्ट पर इनमें बुलिश टेंड देखने को मिल रहा है. अगर आप शॉर्ट टर्म में ऐसे कुछ शेयरों की तलाश में हैं जो बेहतर रिटर्न दे सकें तो इन शेयरों पर नजर रख सकते हैं. ब्रोकरेज हाउस एक्सिस सिक्योरिटीज ने भी ऐसे 4 शेयरों की लिस्ट दी है, जिनमें Bharat Electronics, SBI Life Insurance Company, Steel Authority of India और Syngene International शामिल हैं. Bharat Electronics CMP: 239 रुपये

Buy Range: 235-230 रुपये

Stop loss: 223 रुपये

Upside: 8%-15% रुपये वीकली चार्ट पर शेयर ने 8 महीने के कंसोलिडेशन रेंज (230-195) का क्लोजिंग बेसिस पर ब्रेकआउट किया है. यह ब्रेकआउट अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ हुआ है, जिससे पार्टिसिपेशन बढ़ने के संकेत हैं. यह बॉइंग मोमेंटम 20, 50 और 100 डे SMA से देखने को मिल रहा है. शेयर ने 52 हफ्तों का नया हाई बनाया है, जिससे इसमें बुलिश संकेत मिल रहे हैं. शेयर के लिए डेली और वीकली स्ट्रेंथ इंडीकेटर RSI बुलिश मोड में है. शेयर जल्द ही 252-267 का लेवल दिखा सकता है. SBI Life Insurance Company CMP: 1157 रुपये

Buy Range: 1157-1135 रुपये

Stop loss: 1099 रुपये

Upside: 7%–10% डेली चार्ट पर शेयर ने क्लोजिंग बेसिस पर इनवर्स हेड एंड सोल्जर पैटर्न बनाया है. जिससे बुल्स के मजबूत कमबैक का संकेत मिल रहा है. यह ब्रेकआउट अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ हुआ है, जिससे पार्टिसिपेशन बढ़ने के संकेत हैं. शेयर ने अपना 50, 100 और 200 डे SMA रीकैप्चर किया है. शेयर के लिए डेली और वीकली स्ट्रेंथ इंडीकेटर RSI बुलिश मोड में है. शेयर जल्द ही 1230-1255 का लेवल दिखा सकता है. Steel Authority of India CMP: 111 रुपये

Buy Range: 109-106 रुपये

Stop loss: 102 रुपये

Upside: 10%–15% डेली चार्ट पर क्लोजिंग बेसिस पर शेयर में इसके राउंडिंग बॉटम पैटर्न से मजबूत ब्रेकआउट देखने को मिला है. सपोर्ट जोन के पास से वॉल्यूम बढ़ रहा है. शेयर ने अपना 20 और 50 डे SMA रीकैप्चर किया है. शेयर के लिए डेली और वीकली स्ट्रेंथ इंडीकेटर RSI बुलिश मोड में है. शेयर जल्द ही 118-124 का लेवल दिखा सकता है. Syngene International CMP: 648 रुपये

Buy Range: 648-636 रुपये

Stop loss: 601 रुपये

Upside: 8%–12% डेली चार्ट पर शेयर में कंसोलिडेशन रेंज (640-530) से क्लोजिंग बेसिस पर ब्रेकआउट देखने को मिला है. यह ब्रेकआउट अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ हुआ है, जिससे पार्टिसिपेशन बढ़ने के संकेत हैं. शेयर ने अपना 20, 50, 100 और 200 डे SMA रीकैप्चर किया है. शेयर के लिए डेली और वीकली स्ट्रेंथ इंडीकेटर RSI बुलिश मोड में है. शेयर जल्द ही 695-720 का लेवल दिखा सकता है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

