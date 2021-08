Mutual Fund का कमाल! इस फंड में 10 हजार रुपये के एसआईपी ने बनाया निवेशकों को करोड़पति

किसी म्यूचुअल फंड कंपनी का कोई फंड बेहतरीन प्रदर्शन करे तो लगातार निवेश करने वाले निवेशकों की छोटी राशि भी लंबे समय बाद बहुत बड़ी रकम बन जाती है. बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला ऐसा ही एक फंड ICICI Prudential Value Discovery Fund है. इस फंड ने 17 साल पूरे कर लिए हैं. पिछले कुछ समय में इस फंड में निवेशकों ने काफी दिलचस्पी दिखाई है.वैल्यू कैटेगरी में यह सबसे बड़े फंड में से एक है. 31 जुलाई 2021 को इसका एयूएम 21,195 करोड़ रुपये का था.

पिछले 17 साल में इस फंड ने 20 फीसदी से अधिक का सीएजीआर रिटर्न दिया है. अगर फंड की शुरुआत में यानी 16 अगस्त 2004 को किसी निवेशक ने इसमें एक लाख रुपये का निवेश किया होता तो आज 20.3 फीसदी CAGR के साथ यह बढ़ कर 22.13 लाख हो जाता है. इस अवधि में Nifty 50 TRI (Additional benchmark) ने 15.91% का फीसदी का रिटर्न दिया है. इस हिसाब से यह रकम 12.24 लाख रुपये होती.

अगर इस फंड में एसआईपी (SIP) के जरिये निवेश किया जाता तो हर महीने दस हजार रुपये का निवेश (यानी 17 साल में 20.4 लाख) रुपये का निवेश 31 जुलाई 2021 को 1.08 करोड़ रुपये हो जाता. फंड की ओर से 17.5 फीसदी की सीएजीआर 10 हजार के मासिक निवेश को बढ़ा कर इतनी बड़ी रकम कर देती. इतनी ही रकम Nifty 50 के शेयरों में करने पर 13.22 फीसदी का रिटर्न मिलता. इस फंड के 17 साल पूरे होने पर ICICI Prudential AMC के एमडी और सीईओ निमेश शाह ने कहा फंड हाउस को खुशी है को इसने एक लंबे समय में निवेशकों को इतनी बड़ी वैल्यू बना कर दी. म्यूचुअल फंड अनुशासित निवेश का अहम माध्यम है. इसके जरिये बड़ा फंड बनाया सकता है. देश में एसआईपी के जरिये म्यूचुअल फंड में निवेशक करने वालों की तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही है.

