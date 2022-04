Stocks in News: HDFC AMC, Ruchi Soya, Vedanta, ONGC समेत फोकस में रहेंगे ये स्टॉक, इंट्राडे के लिए रखें नजर

Stock in Focus Today: जियोपॉलिटिकल टेंशन, महंगाई और रेट हाइक साइकिल के चलते शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का दौर जारी है. गुरूवार को बाजार कमजोर होकर बंद हुए हैं. आज भी बाजार के लिए ग्लोबल सेंटीमेंट कमजोर हैं. ऐसे में वोलेटिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता है. हालांकि इस बीच कुछ शेयर पॉजिटिव ट्रिगर के चलते बाजार में एक्शन दिखाने को तैयार हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की लिसट में Ruchi Soya, Vedanta, Nuvoco Vistas Corporation, Sterlite Technologies, NCC, H G Infra Engineering, HDFC Asset Management Company, ONGC जैसे नाम शामिल हैं. Ruchi Soya रुचि सोया ने अपने FPO का फाइनल इश्यू प्राइस 650 रुपये तय किया है, जो इश्यू का ऊपरी प्राइस बैंड था. मार्केट रेगुलेटर SEBI की तरफ से निवेशकों को निकासी का विकल्प दिए जाने के बाद रुचि सोया इंडस्ट्रीज के फॉलो-ऑन ऑफर (FPO) से करीब 97 लाख निवेशकों ने बोली वापस ली है. कंपनी का FPO पूरा हो गया है. Vedanta कारोबारी अनिल अग्रवाल के स्वामित्व वाली कंपनी Vedanta ने कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट्स के जरिए हिंदुस्तान जिंक, भारत एल्युमिनियम कंपनी और वेदांत (झारसुगुडा एल्युमिनियम ऑपरेशंस) के लिए ग्रीन और रीन्यूबल एनर्जी के लिए कुछ लॉन्ग टर्म पावर सिक्योरिटी एग्रीमेंट किए हैं. ये प्रोजेक्ट हर एंटिटी के लिए डेडिकेटेड स्पेशन परपज व्हीकल (SPV) के जरिए बनाए जाएंगे. Nuvoco Vistas Corporation कंपनी ने अपने 400 करोड़ रुपये के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर के लिए रिडेम्पशन अमाउंट और ब्याज का समय पर भुगतान किया है. Sterlite Technologies Sterlite Technologies ने महाराष्ट्र ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर (MTCIL) में अपनी 64.98 फीसदी हिस्सेदारी बेचने के लिए डेफिनिटिव एग्रीमेंट पर साइन किए हैं. NCC NCC ने NCCVUL में अपनी पूरी हिस्सेदारी GRPL को बेचने के लिए एनसीसी विजाग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर (NCCVUL) के अन्य शेयरधारकों के साथ GRPL हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड (गार्डनसिटी रियल्टी ग्रुप, बेंगलुरु) के साथ एक शेयर परचेज एग्रीमेंट किया है. H G Infra Engineering H G Infra Engineering की सब्सिडियरी गुड़गांव सोहना हाईवे प्राइवेट लिमिटेड को हरियाणा में परियोजना के लिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट हासिल हुआ है. HDFC Asset Management Company भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने खुले बाजार के लेनदेन के माध्यम से HDFC Asset Management Company में 2.02 फीसदी हिस्सेदारी हासिल की है. इसके साथ, कंपनी में इसकी हिस्सेदारी पहले के 5 फीसदी से बढ़कर 7.02 फीसदी हो गई है. ONGC ONGC का कहना है कि वह विंध्य बेसिन का व्यावसायीकरण करने की राह पर है. यह भारत का 9वां और कंपन का 8वां प्रोड्यूसिंग बेसिन होगा.

