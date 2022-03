Ruchi Soya FPO: बिग डिस्काउंट पर मिलेगा शेयर! एक्सपर्ट ने दी Neutral रेटिंग, कहा- एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं तो करें अप्लाई

Ruchi Soya ने अपने FPO के लिए 615-650 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है. इसका फ्लोर प्राइस 615 रुपये जबकि कैप प्राइस 650 रुपये है.

बाबा रामदेव की पंतजलि आयुर्वेद के स्वामित्व वाली एडिबल ऑयल कंपनी रुचि सोया का FPO 24 मार्च को आ रहा है. (file)

योग गुरु बाबा रामदेव की पंतजलि आयुर्वेद (Patanjali Ayurved) के स्वामित्व वाली एडिबल ऑयल कंपनी रुचि सोया (Ruchi Soya) का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी एफपीओ (FPO) 24 मार्च को आने वाला है. कंपनी ने अपने FPO के लिए 615-650 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है. इसका फ्लोर प्राइस 615 रुपये जबकि कैप प्राइस 650 रुपये है . शेयर अभी 920 रुपये के आस पास ट्रेड कर रहा है. इस लिहाज से FPO में मौजूदा भाव से करीब 30 फीसदी डिस्काउंट पर शेयर के लिए आवेदन करने का मौका होगा. फिलहाल इस इश्यू पर एक्सपर्ट का कहना है कि एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं और अगर लंबी अवधि के लिए निवेश का प्लान है तो अप्लाई कर सकते हैं. इश्यू के लिए एक्सपर्ट ने रेटिंग न्यूट्रल दी है. वैल्युएशन बेहतर, रेटिंग न्यूट्रल Swastika Investmart Ltd. के सीनियर एनालिस्ट आयुश अग्रवाल का कहना है कि Ruchi Soya के पास पतंजलि ग्रुप से मजबूत बैकअप है. वहीं हम उस कंपनी में टर्नअराउंड देख रहे हैं, जहां यह मुनाफे में आने में कामयाब रही है. इसका एक मजबूत प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और यह भारत में पूरी तरह से एंट्रीग्रेटेड एडिबल आयल रीफाइनिंग कंपनियों में से एक है. वैल्यूएशन पर नजर डालें तो शेयर 32 के पीई के साथ कारोबार कर रहा है जो इंडस्ट्री के औसत से कम है. पतंजलि ग्रुप इस FPO को सफल बनाना चाहता है ताकि वे और अधिक FPO के साथ आ सकें. उनके अन्य सेगमेंट के आईपीओ भी आने की संभावना है. फिलहाल इस FPO के लिए रेटिंग न्यूट्रल है. हालांकि एग्रेसिव निवेशक लंबी अवधि के लिए अप्लाई कर सकते हैं. बिजनेस बढ़ाने के लिए रकम का इस्तेमाल Ruchi Soya 4300 करोड़ रुपये के अपने FPO के साथ आ रही है. इससे मिलने वाली रकम का इस्तेमाल कंपनी अपने कुछ बकाया लोन के रीपेमेंट, अपनी बढ़ रही वर्किंग कैपिटल की आवश्यकताओं और अन्य सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों को पूरा करके बिजेनस को आगे बढ़ाने के लिए करेगी. प्रमोटर्स की वर्तमान में इस कंपनी में लगभग 99 फीसदी हिस्सेदारी है. कंपनी को FPO के इस राउंड में कम से कम 9 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की जरूरत है. इश्यू के बाद 18.25%-19.11% इक्विटी डाइल्यूशन के बाद कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 22,494-23,530 करोड़ रुपये होगा. 24 मार्च से 28 मार्च तक Ruchi Soya का 4300 करोड़ रुपये का FPO 24 मार्च को खुलेगा. वहीं यह इश्यू 28 मार्च को बंद होगा. कंपनी ने कहा है कि मिनिमम बिड लॉट 21 शेयरों का होगा और उसके बाद 21 इक्विटी शेयरों के मल्टीपल में पैसा लगाया जा सकता है. रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के मुताबिक, शेयरों को 5 अप्रैल को क्रेडिट किया जाएगा और एक दिन बाद उनमें ट्रेडिंग शुरू होगी. रिफंड 4 अप्रैल से शुरू होगा. बता दें कि पतंजलि ग्रुप ने साल 2019 में Ruchi Soya का अधिग्रहण किया था. पतंजलि ने बैंकरप्सी प्रोसेस के तहत 4350 करोड़ रुपये में यह अधिग्रहण किया था. (Disclaimer: स्टॉक में रेटिंग और निवेश की सलाह एक्सपर्ट के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

