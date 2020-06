RSWM ने लॉन्च की एंटी-वायरल फैब्रिक रेंज ViroSecure, 30 मिनट में खत्म होगा वायरस

भारत की प्रमुख टेक्‍सटाइल मैन्‍युफैक्‍चरर RSWM लिमिटेड ने एंटी-वायरल फैब्रिक रेंज “वाइरोसिक्‍योर” ViroSecure को लॉन्‍च किया है. इसे कंपनी के मयूर ब्रांड के अंतर्गत लॉन्च किया गया है. इस नई फैब्रिक रेंज के लिए RSWM लिमिटेड ने स्विट्जरलैंड की HeiQ के साथ साझेदारी की है. RSWM लिमिटेड की ओर से जारी बयान में कहा गया कि वाइरोसिक्‍योर के लिए HeiQ ने अपनी एंटीवायरल वाइरोब्‍लॉक टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराई है.

यह टेक्नोलॉजी फैब्रिक पर सुरक्षात्‍मक कोटिंग बना देती है ताकि SARS-CoV-2 के खिलाफ महज 30 मिनट में 99.99 फीसदी प्रोटेक्‍शन मिल सके. ‘वाइरोसेक्योर’ एक प्रीमियम सेग्मेंट ब्रांड है, जिसे RSWM के सूटिंग और शर्टिंग के प्रतिष्ठित ब्रांड मयूर के अंतर्गत बेचा जाएगा. मयूर वाइरोसेक्योर फैब्रिक सूटिंग और शर्टिंग जरूरतों के अलावा, पुलिसकर्मियों और रक्षाकर्मियों की वर्दी, स्कूली बच्चों, स्वास्थ्यकर्मियों के लिए यूनिफॉर्म बनाने में इस्तेमाल हो सकेगा.

वाइरोसिक्‍योर फैब्रिक देशभर में 20 जुलाई 2020 से मल्‍टी-ब्रांड आउटलेट्स पर उपलब्‍ध होंगा और इनकी कीमत काफी किफायती होगी. वाइरोसेक्योर के साथ RSWM वित्तीय वर्ष 2020-21 में 20 फीसदी बिक्री का लक्ष्य रख रही है.

HeiQ की वाइरोब्लॉक तकनीक दुनिया की उन पहली टेक्‍सटाइल तकनीकों में शामिल है, जो प्रयोगशाला में SARS-CoV-2 के खिलाफ प्रभावी साबित हुई हैं. ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में स्थित पीटर डोहर्टी इंस्टीट्यूट फॉर इन्फेक्शन एंड इम्युनिटी के साथ मिलकर HeiQ ने कई परीक्षण किए, जो यह बताते हैं कि ट्रीटेड फैब्रिक में SARS-CoV-2 वायरस स्‍ट्रेन के खिलाफ तेज एंटीवायरल गुण हैं.

HeiQ वाइरोब्लॉक NPJ03 के फैब्रिक सैंपल वायरस के संपर्क में आने के 30 मिनट बाद इसको खत्म कर देते हैं. यह 99.9 फीसदी तक SARS-CoV-2 वायरस कम करता है. वाइरोब्लॉक ट्रीटेड कपड़े एलर्जी विरोधी, सेल्‍फ-सैनिटाइजिंग और जर्म रेजिस्‍टेंट हैं.

HeiQ ग्रुप के सीईओ कार्लो सेन्टोन्जे का कहना है कि HeiQ वाइरोब्लॉक एक काफी सफल इनोवेशन है, जो उन्नत सिल्‍वर एवं वेसिकल तकनीक का विशेष मिश्रण है. यह ह्यूमन कोरोना वायरस 229E और SARS-CoV-2 के खिलाफ कारगर है और प्रयोगशाला-जांच से यह साबित हो चुका है कि इसने 30 मिनट में 99.99 फीसदी वायरस कम किए हैं. सेंदाई वायरस पर भी जांच की गई, जिसका नतीजा रहा कि यह दो मिनट में 99.2 फीसदी वायरस खत्म करता है और पांच मिनट में 99.7 फीसदी वायरस कम करता है. एक बड़ी फैब्रिक कंपनी के रूप में, हम RSWM के साथ साझेदारी कर प्रसन्न हैं, जिससे हम अपनी तकनीक भारत के करोड़ों ग्राहकों तक पहुंचा सकें और दुनिया भर के बड़े समुदायों को लाभान्वित कर सकें.

मयूर सूटिंग और एलएनजे डेनिम के बिजनेस हेड और सीईओ सुकेतु शाह का कहना है कि दुनिया कोविड-19 के प्रकोप से जूझ रही है. ऐसे में बतौर कंपनी हमारे पास अपने ग्राहकों के प्रति जिम्मेदारी है और हम प्रतिबद्ध भी हैं कि उन्हें इस नए नॉर्मल को अपनाने के लिए संसाधनों से लैस करें. पांच से अधिक दशकों की विरासत के साथ, RSWM डेनिम और सूटिंग के क्षेत्र में लगातार नए-नए उत्पाद लाती रही है और अपने समझदार ग्राहकों की फैब्रिक जरूरतों को पूरा भी करती रही है. अपने पार्टनर HeiQ के साथ मिलकर हमारा लक्ष्य एक सुरक्षित व भविष्य के लिए तैयार माहौल बनाते हुए जीवनशैली में सहज निरंतरता लाना है, ताकि हम ग्राहकों का विश्वसनीय विकल्प बन सकें.

