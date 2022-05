Stock Tips: रिकॉर्ड हाई से 50% टूट चुका है Route Mobile, अभी करें निवेश तो मिल सकता है हाई रिटर्न

Route Mobile ने वित्त वर्ष 2022 की अंतिम तिमाही में उम्मीद से बेहतर रेवेन्यू ग्रोथ हासिल किया है. हालांकि EBITDA मार्जिन अनुमान से कमजोर रहा है.

Route Mobile के शेयरों में आज शानदार तेजी देखने को मिली है. (File)

Stocks to Buy: सर्विसेज सेक्टर के Route Mobile के शेयरों में आज शानदार तेजी देखने को मिली है. कंपनी का शेयर आज 7 फीसदी की तेजी के साथ 1302 रुपये के भाव पर पहुंच गया. गुरूवार को शेयर 1213 रुपये पर बंद हुआ था. कंपनी ने गुरूवार को मार्च तिमाही के नतीजे जारी किए हैं. कंपनी का मुनाफा मार्च तिमाही में करीब 98 फीसदी घटा है, लेकिन मैनेजमेंट को आगे मजबूत ग्रोथ की उम्मीद है. रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस बाजार का भरोसा जताने वाला है. ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल ने भी शेयर में निवेश की सलाह बरकरार रखी है. हालांकि टारगेट प्राइस घटा दिया है. ब्रोकरेज का कहना है कि मौजूदा हालात में जिस तरह की अनिपश्चितता है, उससे मिड टर्म ग्रोथ पर असर पड़ सकता है. निवेशकों के लिए रिटर्न मशीन Route Mobile साल या 2 साल में आए ऐसे आईपीओ में है, जो निवेशकों के लिए रिटर्न मशीन साबित हुए हैं. कंपनी का शेयर 21 सितंबर 2020 को बाजार में लिसट हुआ था. कंपनी ने आईपीओ में शेयर का भाव यानी इश्यू प्राइस 350 रुपये रखा था, जबकि लिस्टिंग 708 रुपये के भाव पर हुई. लिस्टिंग डे पर शेयर इश्यू प्राइस से 86 फीसदी मजबूत होकर 651 रुपये पर बंद हुआ. शेयर ने 2389 रुपये तक का हाई बनाया. यानी आईपीओ में पैसे लगाने वालों को 583 फीसदी तक रिटर्न मिला. हालांकि अभी शेयर 1213 रुपये पर आ गया है. यानी इसमें रिकॉर्ड हाई से करीब 50 फीसदी गिरावट आ चुकी है. बेहतर रेवेन्यू ग्रोथ ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल की रिपोर्ट के अनुसार Route Mobile ने वित्त वर्ष 2022 की अंतिम तिमाही में उम्मीद से बेहतर रेवेन्यू ग्रोथ हासिल किया है. हालांकि EBITDA मार्जिन अनुमान से कमजोर रहा है. रेवेन्यू ग्रोथ सालाना और तिमाही आधार पर 72.7 फीसदी और 11.2 फीसदी रही है. कंपनी का रेवेन्यू 630 करोड़ रुपये रहा. EBITDA मार्जिन तिमाही आधार पर 180bps घटकर 9 फीसदी रहा. ट्रांजेक्शन बढ़ा बिलिंग ट्रांजेक्शन चौथी तिमाही में 1800 करोड़ हो गया जो तिमाही आधार पर सबसे ज्यादा है. पिछली तिमाही और एक साल पहले की समान तिमाही में यह 1630 करोड़ और 880 करोड़ था. FY22 का बात करें तो बिल योग्य ट्रांजेक्शन सालाना आधार पर 63 फीसदी बढ़कर 5200 करोड़ रुपये रहा है. मैनेजमेंट का गाइडेंस मजबूत कंपनी का FY22 में रेवेन्यू सालाना आधार पर 42.4 फीसदी बढ़ा है. मैनेजमेंट को FY23 में भी रेवेन्यू ग्रोथ जारी रहने का अनुमान है. कंपनी मैनेजमेंट ने इसमें 40 फीसदी सालाना ग्रोथ का गाइडेंस दिया है. EBITDA मार्जिन FY23 में Q4FY22 के लेवल से 150bps बढ़ सकता है. कहां तक जा सकता है शेयर ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल ने मार्च तिमाही के प्रदर्शन को देखते हुए FY23/FY24 के लिए ग्रोथ अनुमान में 0.4 फीसदी और 2.6 फीसदी कटौती की है. शेयर में निवेश की सलाह दी है, लेकिन टारगेट 2150 रुपये से घटाकर 1630 रुपये कर दिया है. ब्रोकरेज का कहना है कि मैक्रो लेवल पर मौजूदा अनिश्चितता के चलते कंपनी के ग्रोथ पर मिड टर्म के लिए असर पड़ सकता है. शेयर पर असर पड़ सकता है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

