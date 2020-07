Rossari Biotech IPO: रोसारी बायोटेक की बाजार में शानदार एंट्री, लिस्टिंग पर शेयर 65% चढ़ा

Rossari Biotech IPO Listing on Stock Exchange: स्पेशिएलिटी केमिकल मैन्युुैक्चरिंग कंपनी रोसारी बायोटेक (Rossari Biotech) ने स्टॉक मार्केट में शानदार एंट्री की है. बीएसई पर कंपनी का शेयर 670 रुपये पर लिस्ट हुआ जो उसकी इश्यू प्राइस 425 रुपये से 60 फीसदी अधिक है. वहीं कारोबार में शेयर 699 रुपये तक पहुंच गया, जो इश्यू प्राइस से करीब 65 फीसदी अधिक है. रोसारी बायोटेक के 496 करोड़ के आईपीओ को 79.37 गुना बोलियां मिली थीं. इसके लिए शेयर की कीमत 423 से 425 रुपये तय की गई थी. एक्सपर्ट ने भी इस आईपीओ को लेकर पॉजिटिव अनुमान दिया था.

एनएसई पर उपलब्ध आंकड़ों के नअनुसार रोसारी बायोटेक के 496 करोड़ के आईपीओ को कुल 64,87,33,645 बोलियां हासिल हुई थीं. जबकि टोटल इश्यू साइज 81,73,530 शेयरों का था. क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के रिजर्व कटेगिरी करीब 85 गुना सब्सक्राइब हुआ था, जबकि नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व कटेगिरी 239.83 गुना और रिटेल पोर्सन 7.23 गुना सब्सक्राइब हुआ था.

रोसारी बायोटेक के इश्यू का प्राइस बैंड 423-425 रुपए प्रति शेयर तय किया गया था. यह आईपीओ 13 जुलाई से 15 जुलाई तक निवेश के लिए खुला था. इसका लॉट साइज 35 शेयर का था, यानी निवेशकों को 14875 न्यूनतम निवेश करना था. बतास दें कि इसके पहले बाजार में SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज का आईपीओ मार्च में आया था. उसके बाद कोरोना संकट की वजह से लंबे समय तक कंपनियों का आईपीओ नहीं लाया गया. केमिकल सेकटर में नियोजेन केमिकल का आईपीओ अप्रैल 2019 में आया था.

रोसारी बायोटेक स्पेशियलिटी केमिकल बनाने वाली लीडिंग कंपनी है. गुजरात के सिलवासा प्लांट में केमिकल बनाने की इसकी क्षमता 1,00,000 tpa है. मार्च 2021 तक दाहेज में इसका नया प्लांट शुरू होने वाला है जिसकी क्षमता 1,32,500tpa है. कंपनी एक्रिलिक पॉलीमर्स तैयार करती है. कंपनी घरेलू, पर्सनल केयर और परफॉर्मेंस केमिकल, टेक्सटाइल स्पेशियलिटी केमिकल और एनिमल हेल्थ व न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स कारोबार में है.

वित्त वर्ष 2019-20 में होम केयर सेगमेंट से कंपनी का रेवेन्यू 46.81 फीसदी, टेक्सटाइल से रेवेन्यू 43.71 फीसदी और एनिमल हेल्थकेयर से रेवेन्यू 9.48 फीसदी आया था. बीते वित्त वर्ष में कंपनी ने कुल 603.80 करोड़ रुपये का रेवेन्यू और 65.25 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था. बीते तीन साल में कंपनी की वार्षिक रेवेन्यू ग्रोथ दर 41.65 फीसदी रही है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.