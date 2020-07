Roshni Nadar: देश की सबसे अमीर महिला बनीं HCL टेक की ‘बॉस’, सिर्फ 28 साल में बन गई थीं CEO

Roshni Nadar succeeds Shiv Nadar as HCL Chairman: भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नाडर (Roshni Nadar) मल्होत्रा अब HCL टेक्नोलॉजीज (HCL Technologies) की चेयरपर्सन बन गई हैं. IT की दिग्गज कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज ने शुक्रवार को एलान किया कि उनके चेयरमैन शिव नाडर ने चेयरमैन पद के छोड़ने की इच्छा जाहिर की है. कंपनी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा कि HCL टेक्नोलॉजीज ने कंपनी की नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रोशनी नाडर मल्होत्रा को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरपर्सन नियुक्त किया है और वह शिव नाडर की जगह लेंगी.

रोशनी नाडर मल्होत्रा HCL कॉरपोरेशन की एग्जीक्यूटिव और सीईओ रही हैं. वे केवल 28 साल की उम्र में कंपनी की सीईओ बन गई थीं. इसके साथ वे HCL टेक्नोलॉजीज के बोर्ड की वायस चेयरपर्सन और शिव नाडर फाउंडेशन की ट्रस्टी भी रही हैं. रोशनी दिल्ली में बढ़ी हुई हैं. उनके पास अमेरिका के Kellogg स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की डिग्री है. वे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के यंग ग्लोबल लीडर्स इनिशियेटिव का भी हिस्सा रही हैं.

रोशनी नाडर का नाम फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में भी साल 2017 से 2019 तक शामिल किया गया है. 2019 में वे इस सूची में 54वें नंबर पर थीं. साल 2019 में वे देश की सबसे अमीर महिला थीं. IIFL Wealth Hurun India के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 31,400 करोड़ रुपये की है.

HCL टेक का मुनाफा 32% बढ़कर 2925 करोड़; रोशनी नाडर संभालेंगी चेयरमैन पद, शिव नाडर बने रहेंगे एमडी

HCL टेक्नोलॉजीज ने यह एलान अप्रैल-जून तिमाही के लिए अपने तिमाही नतीजों के एलान के साथ किया है, जहां कंपनी का मुनाफा 31.7 फीसदी बढ़कर 2,925 करोड़ रुपये हो गया है. पिछले साल समान अवधि में कंपनी ने 2,220 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 17,841 करोड़ रुपये रहा जिसमें सालाना आधार पर 8.6 फीसदी का उछाल आया है.

