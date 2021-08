Rolex Rings का IPO ग्रे मार्केट में 50 फीसदी प्रीमियम पर कर रहा है ट्रेड, शानदार लिस्टिंग के संकेत

Rolex Rings के आईपीओ के तहत शेयर अलॉटमेंट हो जाने के बाद अब सारी निगाहें इसकी लिस्टिंग पर है. शेयर मार्केट में यह 9 अगस्त को लिस्ट होगा. यह पब्लिक इश्यू 133.40 गुना सब्सक्राइब हो चुका है और उम्मीद है कि इस ऑटो कंपोनेंट कंपनी के शेयरों की शेयर बाजार में लिस्टिंग काफी अच्छी रहेगी. ग्रे मार्केट में भी इसकी कीमतें इसकी मजबूत लिस्टिंग होने के संकेत दे रही हैं. कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में 450 रुपये से भी ऊपर के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं. यानी इसकी ग्रे मार्केट ट्रे़डिंग प्राइस 1,350 रुपये पर नजर आ रही हो जो 900 रुपये के इश्यू प्राइस से काफी ज्यादा है.

कंपनी का IPO 130.44 गुना सब्सक्राइब हुआ. कंपनी ने इश्यू से 731 करोड़ रुपये जुटा लिए हैं. जबरदस्त सब्सक्रिप्शन के बाद अब मार्केट की निगाहें Rolex Rings की लिस्टिंग पर टिकी हुई हैं. इस आईपीओ का प्राइस बैंड 880-900 रुपये रखा गया है. कंपनी ने 56 करोड़ के नए शेयर जारी किए थे. वहीं ऑफर फॉर ( OFS) के तहत 75 लाख इक्विटी शेयर बेचे गए थे. इस इश्यू के इक्विरस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड और जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड बुक रनिंग लीड मैनेजर थे.आईपीओ मार्केट पर नजर रखने वालों का कहना है कि Rolex Rings के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हुए इसके प्रीमियम पर लिस्ट होने की संभावना दिख रही है. वैसे प्राइमरी मार्केट का मूड सेकेंडरी मार्केट पर भी निर्भर करता है. विश्लेषकों का कहना है कि हाल में कई आईपीओ की लिस्टिंग काफी तगड़ी रही है.

गुजरात के राजकोट स्थित रोलेक्स रिंग्स देश में फॉर्ज्ड और मशीन्ड कंपोनेंट्स बनाने वाली अग्रणी कंपनी है. पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में कंपनी को 86.95 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था जबकि उसके पिछले वित्त वर्ष 2019-20 में कंपनी को 52.94 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. हालांकि इसके रेवेन्यू में गिरावट आई. ऑपरेशंस के जरिए इसका रेवेन्यू वित्त वर्ष 2019-20 में 666 करोड़ रुपये से घटकर वित्त वर्ष 2020-21 में 616.36 करोड़ रुपये रह गया.

