Trent: 5 साल में 380% रिटर्न, टाटा ग्रुप स्टॉक में अभी और आएगी तेजी, बाजार के दिग्गज RK Damani का भी भरोसा बरकरार

Trent का शेयर बीते 5 साल और 1 साल का मल्टीबैगर साबित हुआ है. टाटा ग्रुप के इस मल्टीबैगर शेयर पर ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने खरीदारी की सलाह दी है.

आज टाटा ग्रुप के स्टॉक Trent Ltd में तेजी देखने को मिल रही है. (File)

Tata Group Multibagger Stock: आज टाटा ग्रुप के स्टॉक Trent Ltd में तेजी देखने को मिल रही है. शेयर इंट्राडे में करीब 4.5 फीसदी मजबूत होकर 1278 रुपये के भाव पर पहुंच गया है. वैसे शेयर बीते 5 साल और 1 साल का मल्टीबैगर साबित हुआ है. टाटा ग्रुप के इस मल्टीबैगर शेयर पर ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने खरीदारी की सलाह दी है और मौजूदा भाव से 16 फीसदी अपसाइड की उम्मीद जताई है. Trent Ltd में शेयर बाजार के दिग्गज और राकेश झुनझुनवाला के गुरू राधाकिशन दमानी ने भी निवेश किया है. यहीं नहीं उनका इस शेयर पर लंबे समय से भरोसा बना हुआ है. मार्च तिमाही में उन्होंने कंपनी के एक भी शेयर नहीं बेचे हैं. शेयर ने बीते 5 साल में 380 फीसदी, 1 साल में 73 फीसदी और इस साल अबतक 20 फीसदी रिटर्न दिया है. शेयर में आगे भी रहेगी तेजी ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने शेयर के लिए 1430 रुपये का टारगेट प्राइस रखते हुए खरीदारी की सलाह दी है. शेयर का करंट प्राइस 1234 रुपये है, यानी इसमें 16 फीसदी तेजी की गुंजाइश है. ब्रोकरेज का कहना है कि सक्सेसफुल स्टोर परफॉर्मेंस, हेल्दी स्टोर इकोनॉमी और एग्रेसिव ग्रोथ आफर के चलते कंपनी की अगले 3 से 5 साल तक मजबूत ग्रोथ देखने को मिलेगी. FY22-25 के दौरान रेवेन्यू ग्रोथ 37 फीसदी रह सकती है. हालांकि अपैरल पर 5 फीसदी से 12 फीसदी GST रेट हाइक एक रिस्क प्वॉइंट है. इससे खासतौर से प्राइस सेंसेटिव वेल्यू रिटेल सेग्मेंट में डिमांड पर असर पड़ सकता है. जिस तरह से रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ रही हैं, अपैरल रिटेलर प्राइस हाइक कर सकते हैं, जिससे सेल्स वॉल्यूम पर असर हो सकता है. राधाकिशन दमानी की कितनी हिस्सेदारी ट्रेंडलाइन और बीएसई की वेबसाइट पर उपलब्‍ध Trent Ltd के मार्च 2022 (Q4FY22) तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, राधाकिशन दमानी की इस कंपनी में हिस्सेदारी 1.5 फीसदी हिस्सेदारी है. उनके पोर्टफोलियो में कंपनी के 54,21,131 शेयर हैं. दिसंबर तिमाही में भी उनकी कंपनी में 1.5 फीसदी ही हिस्सेदारी थी. कई तिमाहियों से उन्होंने कंपनी के एक भी शेयर नहीं बेचे हैं. 19 अप्रैल 2022 को कंपनी में दमानी की होल्डिंग की वैल्‍यू 663.3 करोड़ रुपये है. Trent Ltd के जरिए टाटा ग्रुप रिटेल बिजनेस ऑपरेट करता है. ट्रेंट में 5 अलग-अलग फॉर्मेट में स्‍टोर ऑपरेट करता है. फैशन रिटेल में Westside, Zudio (value fashion retail) और Zara JV (premium fashion retail) हैं. वहीं, स्‍टार बाजार जेवी के जरिए यह फूड, ग्रॉसरी और डेली जरूरत सेगमेंट में हाइपरमार्केट ऑपरेट करता है. जबकि, लैंडमार्क स्‍टोर कंपनी का फैमिली एंटरटेनमेंट फॉर्मेट है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

