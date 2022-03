Stocks in News: RIL, Wipro, RITES, BSE समेत इन शेयरों में रहेगा एक्शन, इंट्राडे के लिए बनाए स्ट्रैटेजी

पॉजिटिव खबरों के चलते कुछ शेयर आज के कारोबार में एक्शन दिखाने को तैयार हैं. आप भी इन पर इंट्राडे के लिए नजर बनाए रख सकते हैं.

शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है. ग्लोबल बाजारों में अनिश्चितता है. (image: pixabay)

Trending Stocks Today: शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है. रूस और यूक्रेन संकट का अभी कोई हल निकलता नहीं दिख रहा है, जिससे बाजारों में अनिश्चितता की स्थिति है. क्रूड की कीमतों में इजाफा, ग्लोबल लेवल पर महंगाई और सेंट्रल बैंकों द्वारा ब्याज दरें बढ़ाए जाने का अंदेशा के चलते भी बाजार सेंटीमेंट कमजोर हो रहे हैं. ऐसे में एक्सपर्ट शार्ट टर्म निवेशकों को सतर्क रहकर ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं. हालांकि इस बीच पॉजिटिव खबरों के चलते कुछ शेयर आज के कारोबार में एक्शन दिखाने को तैयार हैं. आप भी इन पर इंट्राडे के लिए नजर बनाए रख सकते हैं. इनमें RIL, Lithium Werks BV, Wipro, Anupam Rasayan India, RITES, Marsons, BSE, Dhampur Sugar Mills जैसे स्टॉक शामिल हैं. RIL RIL की सब्सिडियरी रिलायंस न्यू एनर्जी ने Lithium Werks BV की संपत्ति का अधिग्रहण किया है. कंपनी ने 61 मिलियन डॉलर में Lithium की संपत्ति का अधिग्रहण किया है. एसेट में Lithium Werks BV का संपूर्ण पेटेंट पोर्टफोलियो, चीन में विनिर्माण सुविधा, की बिजनेस कांट्रैक्ट और मौजूदा कर्मचारियों को काम पर रखना शामिल है. Wipro आईटी कंपनी Wipro को Speira से एक अनुबंध मिला है जिसका जर्मनी और नॉर्वे में परिचालन है. अगले 5 साल में Wipro को Speira की तकनीकी बुनियादी ढांचे और साइबर सुरक्षा आवश्यकताओं को मजबूत करने के लिए काम करना है. Anupam Rasayan India Anupam Rasayan India ने कहा कि अफजल मलकानी ने व्यक्तिगत कारणों से कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया है. कंपनी ने 15 मार्च से अमित खुराना को मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है. RITES कंपनी ने 7.50 रुपये प्रति शेयर का तीसरा इंटरिम डिविडेंड का एलान किया है. डिविडेंड पेमेंट के लिए रिकार्ड डेट 25 मार्च तय किया गया है. Marsons बोर्ड ने वेस्ट हीट से सस्ती टिकाऊ बिजली बनाने और ग्लोबल CO2 उत्सर्जन को कम करने के लिए एडवांस थर्मोइलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी की खरीद को मंजूरी दे दी है. बोर्ड ने इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए EPC में उतरने की योजना को भी मंजूरी दे दी है. BSE BNP परिबास आर्बिट्रेज ने 2897.09 रुपये प्रति शेयर की औसत कीमत पर ओपेन मार्केट ट्रांजेक्शन के जरिए एक्सचेंज में 2,40,585 इक्विटी शेयर खरीदे हैं. और इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रैटेजीज एशिया Pte ने 2895.8 रुपये की औसत कीमत पर 4,10,602 इक्विटी शेयर हासिल किए हैं. Dhampur Sugar Mills ओरेगॉन पब्लिक एम्प्लॉइज रिटायरमेंट सिस्टम ने ओपेन मार्केट ट्रांजेक्शन के जरिए चीनी कंपनी Dhampur Sugar Mills में 4,62,371 इक्विटी शेयर खरीदे हैं. ये शेयर 492.28 रुपये प्रति शेयर की औसत कीमत पर खरीदे गए.

