मुकेश अंबानी की RIL ने सिर्फ 5 दिन में निवेशकों के डुबोए 37144 करोड़, TCS में हुई 43884 करोड़ की कमाई

Market Cap of Top 10 Companies: भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और यस बैंक में संकट के चलते पिछले हफ्ते शेयर बाजार में जमकर उतार चढ़ाव देखने को मिला है. सप्ताह के दौरान बीएसई सेंसेक्स 720.67 अंक यानी 1.88 फीसदी गिर गया. इस दौरान बाजार की दिग्गज कंपनियों में भी निवेशकों ने जमकर बिकवाली की. एक हफ्ते के दौरान सेंसेक्स 30 की 19 कंपनियों में कमजोरी देखी गई. बीएसई पर मार्केट कैप के लिहाज से टॉप 10 की 6 कंपनियों में निवेशकों को 95432 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ. सबसे ज्यादा नुकसान में रिलायंस इंडस्ट्रीज को हुआ. जबकि इस दौरान टाटा कंसल्टेंसी में निवेशकों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ. बता दें कि शुक्रवार को यस बैंक के संकट के चलते सेंसेक्स में 894 अंक की गिरावट दर्ज की गई थी.

समीक्षावधि में रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 37,144 करोड़ रुपये घटकर 8,05,118.67 करोड़ रुपये पर आ गया. आरआईएल के शेयरों में 4.41 फीसदी की गिरावट पिछले हफ्ते आई. आरआईएल का मार्केट कैप घटकर अब 805118.67 करोड़ रुपये रह गया है. हालांकि मार्केट कैप के लिहाज से आरआईएल अबभी सबसे बड़ी कंपनी बनी हुई है. पिछले दिनों कंपनी का मार्केट कैप 10 लाख करोड़ के भी पार चला गया था.

पिछले हफ्ते सबसे ज्यादा लाभ में टाटा कंसल्टेंसी र्सिवसेस (टीसीएस) रही. टीसीएस का मार्केट कैप 43,884.14 करोड़ रुपये बढ़कर 7,94,717.56 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. इस लिहाज से टीसीएस बाजार की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है.

बीते हफ्ते एचडीएफसी बैंक के मार्केट कैपिटलाइजेशन में 23,435 करोड़ रुपये की कमी आई और यह 6,22,109.94 करोड़ रुपये रहा. बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप 14,299.1 करोड़ रुपये घटकर 2,54,309.90 करोड़ रुपये रहा. वहीं, एचडीएफसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 11,625.3 करोड़ रुपये घटकर 3,65,214.59 करोड़ रुपये रह गया. आईसीआईसीआई बैंक का मार्केट कैप 6,325.67 करोड़ रुपये घटकर 3,14,705.23 करोड़ रुपये और भारती एयरटेल का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,673.22 करोड़ रुपये घटकर 2,88,225.26 करोड़ रुपये रह गया.

बीते हफ्ते टीसीएस के अलावा इंफोसिस का मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,364.34 करोड़ रुपये बढ़कर 3,14,821.60 करोड़ रुपये हो गया. एचयूएल के मार्केट कैप में 2,534.8 करोड़ रुपये बढ़त रही और यह 4,73,359.77 करोड़ रुपये पहुंच गया. कोटक महिंद्रा बैंक का मार्केट कैप 2,447.7 करोड़ रुपये बढ़कर 3,12,168.86 करोड़ रुपये रहा.

रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान युनिलीवर, एचडीएफसी, इंफोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एयरटेल और बजाज फाइनेंस.

