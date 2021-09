 Reliance Industries ने Strand Life Sciences की 57 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी, 393 करोड़ में हुआ सौदा 

रिलायंस इंडस्ट्रीज ( Reliance Industries) की सब्सिडियरी कंपनी रिलायंस स्ट्रेटजिक बिजनेस वेंचर्स ( RSBVL)ने Strand Life Sciences की 57.06 फीसदी हिस्सेदारी 393 करोड़ रुपये में खरीद ली है. कंपनी मार्च 2023 तक इसमें अपनी हिस्सेदारी और बढ़ाएगी. इसके लिए वह 160 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इस तरह रिलायंस स्ट्रेटजिक बिजनेस वेंचर्स इसमें कुल 553 करोड़ रुपये का निवेश करेगी. इसके बाद Strand Life Sciences में उसकी हिस्सेदारी बढ़ कर 80.3 फीसदी हो जाएगी.

रिलायंस स्ट्रेटजिक बिजनेस वेंचर्स लिमिटेड ने Strand Life Sciences के2.28 करोड़ इक्विटी शेयर खरीदे हैं. इस तरह उसमें इसकी हिस्सेदारी बढ़ कर 57 फीसदी हो गई थी. डिजिटल हेल्थकेयर सेक्टर में रिलायंस की पैठ बढ़ाने के मद्देनजर कंपनी के शेयरों में खरीदारी हुई है. Strand life Sciences 2000 में शुरू हुई थी. यह कंपनी जीनोम टेस्टिंग, बायोइनफॉरमेटिक्स सॉफ्टवेयर में बिजनेस करती है. साथ ही क्लीनिक, अस्पतालों, मेडिकल डिवाइसेज मैन्यूफैक्चरर्स और फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों को अपनी सर्विस मुहैया कराती है.

वित्त वर्ष 2020-21 में कंपनी ने 8.48 करोड़ का नेट प्रॉफिट हासिल किया था. कंपनी का टर्नओवर 88.70 करोड़ रुपये का था. Strand life Sciences में रिलायंस की यह खरीदारी उसके डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव में गतिविधियां बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है. कंपनी ने Netmeds,Karexpert Qj c-Square में हिस्सेदारी खरीदी है.

रिलायंस ने पिछले साल सितंबर में ऑनलाइन फार्मेसी नेटमेड्स में 60 फीसदी हिस्सेदारी 620 करोड़ रुपये में खरीदी थी. कंपनी ई-फार्मेसी में एंट्री करने और रिलायंस रिटेल की ई-फार्मेसी में पैठ बढ़ानी चाहती है. मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में रिलायंस 114 फार्मेसी चला रही थी. इसके साथ ही इसने बेंगलुरू में हाइपर लोकल डिलिवरी का पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया है. डिजिटल हेल्थकेयर में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए कंपनी डोर-टु-डोर मार्केटिंग भी कर रही है. साथ ही हेल्थ कैंप भी लगा रही है. कंपनी फास्ट डिलीवरी पर जोर दे रही है ताकि बाजार में मौजूद प्रतिस्पर्द्धियों से मुकाबला किया जा सके.

