रिलायंस के शेयरों को मिलेगा Renewable Energy का दम, 50 फीसदी तक बढ़ सकती है कीमत

रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों की कीमत (Reliance Industries Share Price) अपने मौजूदा स्तर से 50 फीसदी तक बढ़ सकती हैं. ग्लोबल ब्रोकरेज एंड रिसर्च फर्म जैफरीज ( Jefferies) ने कहा है कि रिन्युबल एनर्जी को बढ़ावा देने के ग्रुप की कोशिश, ऑयल-टु-केमिकल बिजनेस में हिस्सेदारी की बिक्री और रिलायंस जियो के संभावित आईपीओ से रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में जबरदस्त रैली दिख सकती है. रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों की कीमत इस वक्त 2,108 रुपये है. हाल में रिलायंस ( Reliance Industries) ने रिन्युबल एनर्जी स्पेस में एंट्री का ऐलान किया था. रिलायंस की इस पहल को सरकारी नीतियों और पूंजी सब्सिडी स्कीम से बढ़ावा मिल सकता है.

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रिन्युबल एनर्जी सेक्टर में 75 हजार करोड़ रुपये निवेश करने का ऐलान किया है. रिलायंस की बैलेंसशीट काफी मजबूत है. इस सेक्टर में अपने पूंजीगत खर्चों की बेहतर तरीके से फंडिंग करता है. जैफरी के मुताबिक पारंपरिक एनर्जी कारोबार में रिलायंस को प्रति यूनिट लागत के मामले में जो बढ़त हासिल है, उससे लगता है कि रिलायंस एनर्जी कारोबार में प्रति यूनिट लागत के मामले में भी रिलायंस को बढ़त हासिल हो सकती है. जैफरीज का मानना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज रिन्युबल एनर्जी में भी सबसे विश्वसनीय कंपनी के तौर पर उभरेगी.

Tata Consumer Products निवेशकों को दिला सकती है बंपर मुनाफा, ब्रोकरेज फर्म ने टारगेट प्राइस बढ़ाया, खरीदने की सलाह दी

जैफरीज के मुताबिक ऊपरी स्तर पर रिलायंस इंस्ट्रीज शेयर 3,150 रुपये जा सकते हैं. रिलायंस के शेयरों की मौजूदा कीमत 2,108 रुपये है. इसका मतलब इसमें 50 फीसदी की बढ़ोतरी होगी. ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि ऑयल टु केमिकल बिजनेस में हिस्सेदारी की बिक्री. रिलायंस जियो के टैरिफ में बढ़ोतरी और इसकी संभावित लिस्टिंग इसकी शेयर को मजबूती दे सकती है. रिलायंस रिटेल की उम्मीद से ज्यादा मार्केट हिस्सेदारी भी इसके शेयरों को मजबूती देगी. अगर रिलायंस जियो के ARPU में कमी आई और महामारी की वजह से पेट्रोकेमिकल बिजनेस का मार्जिन घटा तक रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर गिर कर 1,850 रुपये पर पहुंच सकते हैं.

(स्टोरी में दी गई सलाह संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म की है. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इस निवेश सलाह की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश से पहले अपने सलाहकार की राय जरूर लें.)

(Article: Kshitij Bhargava)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.