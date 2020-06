RIL राइट्स इश्यू की शेयर बाजार में शानदार एंट्री, 690 रुपये पर हुआ लिस्ट

रिलायंस इंडस्ट्रीज के राइट्स इश्यू यानी पार्टली पेड अप शेयरों की आज यानी सोमवार को शेयर बाजार में एंट्री हो गई. आरआईएल का राइट्स इश्यू 690 रुपए प्रति शेयर की कीमत पर लिस्ट है. इसका बेस प्राइस 646 रुपए था, जिसके मुकाबले लिस्टिंग 44 रुपए अधिक के स्तर पर हुई. बता दें कि आरआईएल के 53,124 करोड़ रुपए का राइट्स इश्यू 3 जून को बंद हुआ था. इसे निवेशकों को शानदार रिस्पासं मिला था और यह करीब 1.5 गुना अधिक सब्सक्राइब हुआ.

एक्सपर्ट भी आरआईएल राइट्स इश्यू के शानदार लिस्टिंग की उम्मीद जता रहे थे. एक्सपर्ट का मानना था कि यह 600 से 650 रुपये के भाव पर लिस्ट हो सकता है. बता दें कि राइट्स इश्यू के तहत शेयरधारकों को आरआईएल ने 15 शेयरों पर एक शेयर आवंटित किया है. इसके लिए शेयर का दाम 1257 रुपये रखा गया था. आवेदन पत्र के साथ शेयरधारकों को 25 फीसदी यानी 314.25 रुपये चुकाने थे. बाकी बची रकम 2 किस्तों में चुकानी है.

पूंजी बाजार के नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) से अनुमति मिलने के बाद 15 जून 2020 को रिलायंस राइट्स इश्यू शेयरों का कारोबार शुरू हो गया है. रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों से अलग यह शेयर RELIANCEPP के नाम से शेयर बाजारों में लिस्ट हुए. इसके लिए एक अलग आईएसआईएन नंबर IN9002A01024 भी जारी किया गया है.

केआर चौकसे इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के एमडी देवेन चौकसे के अनुसार रिलायंस राइट्स का शेयर निवेश के लिए आकर्षक है. यह अगले 12 महीनों में 1000 रुपये के भाव तक जा सकता है. लिस्टिंग का भाव निवेश के लिए आकर्षक है. यह अगले एक साल में निवेशकों को अच्छा रिटर्न दे सकता है. इस दौरान आरआईएल के शेयर के लिए 2000 रुपये का लक्ष्य है. उनका कहना है कि आरआईएल में पिछले दिनों अच्छा खास निवेश जियो के जरिए आया है. कंपनी ने अपने डिजिटल बिजने को लगातार मजबूत किया है. ऐसे में आने वाले 3 से 5 साल में आरआईल में 25-30 फीसदी CAGR के हिसाब से ग्रोथ दिख सकती है.

राइट्स इश्यू के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज में मुकेश अंबानी की हिस्सेदारी बढ़कर 12 साल के सर्वोच्च स्तर 49.14 फीसदी पर पहुंच गई. रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) का हाल में सपन्न हुआ राइट्स इश्यू बेहद सफल रहा था. 53,124 करोड़ रुपए के राइट्स इश्यू में अंबानी और प्रमोटर परिवार के अन्य सदस्यों ने 22.5 करोड़ शेयर सब्सक्राइब कर 28,286 करोड़ रुपए का निवेश करने का वादा किया था.

रिलायंस इंडस्ट्रीज के डिजिटल आर्म जियो प्लेटफॉर्म में पिछले 8 हफ्ते से कम समय में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आया है. इस दौरान आरआईएल ने फेसबुक समेत 10 बड़ी डील हुई है. शनिवार को जियो में TPG ने करीब 4550 करोड़ रुपसे तो तो L CATTERTON ने 1894 करोड़ रुपए के निवेश का एलान किया. अब तक जियो प्लेटफॉर्म में 22.38 फीसदी हिस्से के लिए 1 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आया है.

