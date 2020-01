RIL Q3: रिलायंस Jio का मजबूत प्रदर्शन रहेगा जारी! पेटकैम कारोबार पर दिख सकता है दबाव

RIL Q3: रिलांयस इंडस्ट्रीज आज शुक्रवार यानी 17 जनवरी को मार्केट आवर के बाद तीसरी तिमाही के लिए अपने नतीजे पेश करने जा रही है. एक्सपर्ट को उम्मीद है कि दिसंबर तिमाही में कंपनी के टेलिकॉम आर्म रिलायंस जियो और रिटेल कारोबार का प्रदर्शन बेहतर रहेगा. हालांकि आरआईएल के पेटकैम कारोबार में कुछ कमजोरी देखने को मिल सकती है. कुछ एक्सपर्ट और ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि कंपनी के मुनाफे में ग्रोथ दिख सकती है, जबकि रेवेन्यू में हल्की कमी आ सकती है. वहीं, रिफाइन मार्जिन स्टेबल रह सकता है. बता दें कि सितंबर तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्रीज को 11,262 करोड़ रुपये का कंसो मुनाफा हुआ था, यह रिकॉर्ड तिमाही मुनाफा है.

ब्रोकरेज हाउस मान रहे हैं कि कंपनी का कंसो मुनाफा डबल डिजिट में बढ़कर 11400 करोड़ से 11700 करोड़ के बीच रह सकता है. लेकिन पेटकैप कारोबार और रेवेन्यू में हल्की गिरावट आ सकती है. इस दौरान कंज्यूमर सेग्मेंट में मजबूत ग्रोथ दिखने की उम्मीद है. ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक आरआईएल का जीआरएम तहसरी तिमाही में 9 डॉलर प्रति बैरल के आस पास दिख सकता है. जबकि ब्रोकरेज हाउस शेयरखान के मुताबिक यह 9.5 डॉलर प्रति बैरल के आस पास रह सकता है.

एक्सपर्ट और ब्रोकरेज हाउस के मुताबिक आरआईएल के मुनाफे में डबल डिजिट में ग्रोथ दिख सकती है और यह 11400 से 11700 करोड़ रुपये के बीच रहने का अनुमान ​है. हालांकि कुछ एक्सपर्ट मान रहे हैं कि रेवेन्यू फलैट दिख सकता है और पेटकैम एबिट में कमजोरी देखने को मिल सकती है.

एक्सपर्ट का मानना है कि ​आरआईएल के मुनाफे में जियो का बड़ा योगदान होगा. खुद मुकेश अंबानी पहले यह कह चुके हैं कि आरआईएल की ग्रोथ में जियो का अहम रोल होगा. एक्सपर्ट का मानना है कि टैरिफ हाइ​क और कस्टमर बेस बढ़ने का फायदा आरआईएल को मिलेगा.इस बार ARPU में ग्रोथ दिखने की उम्मीद है.

दूसरी तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्रीज का कंसो नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 18.3 फीसदी बढ़कर 11,262 करोड़ रुपये रहा था. जबकि कंसो रेवेन्यू सालाना आधार पर 4.8 फीसदी बढ़कर 163854 करोड़ रुपये हो गया. सितंबर तिमाही कमें आरआईएल का ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन (GRM) बढ़कर 9.4 डॉलर प्रति बैरल रहा. PBDIT 15.5 फीसदी बढ़कर 25,820 करोड़ रहा. डिजिटल बिजनेस तिमाही EBITDA 5000 करोड़ के पार रहा. रिटेल बिजनेस तिमाही PBDIT 2322 करोड़ रहा.

रिलांयस जियो का मुनाफा वित्त वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही में 45.4 फीसदी बढ़कर 990 करोड़ रहा था. इस तिमाही में कंपनी ने 2.4 करोड़ नएसब्सक्राइबर जोड़े. जियो का रेवेन्यू सालाना आधार पर 33.7 फीसदी बढ़कर 12354 करोड़ रुपये हो गया. सितंबर तिमाही में जियो का ARPU घटकर 120 रुपया रह गया था, जबकि जून तिमाही में जियो का ARPU 122 रुपया रहा था. जबकि बीती मार्च तिमाही में 126.2 रुपये था.

