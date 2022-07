सरकार का एक फैसला और मुकेश अंबानी का RIL 9% तक टूटा, ऑयल शेयरों में बिकवाली, क्या करें निवेशक?

केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल और ATF के एक्सपोर्ट पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है. जिसके बाद से रिफाइनरी से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में बिकवाली आ गई है.

आज कारोबार में मुकेश अंबानी की RIL के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है. (reuters)

Reliance Industries Stock Price: आज के कारोबार में मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है. कारोबार में शेयर 9 फीसदी तक कमजोर ​होकर 2370 रुपये तक नीचे आग या, जबकि गुरूवार को यह 2596 रुपये पर बंद हुआ था. असल में केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल और ATF के एक्सपोर्ट पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है. पेट्रोल पर 5 रुपए प्रति लीटर तो वहीं डीजल पर 12 रुपये प्रति लीटर तक एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ी है. इसके चलते रिफाइनरी बिजनेस वाली कंपनियों के शेयर धड़ाम हो गए हैं. RIL के अलावा, ओएनजीसी (ONGC), मंगलोर रिफाइनरी (MRPL), चेन्नई पेट्रोकेम (Chennai Petrochem) जैसी कंपनियों के शेयर भी कमजोर हुए हें. क्या कहना है एक्सपर्ट का Swastika Investmart Ltd के रिसर्च हेड, संतोष मीना का कहना है कि घरेलू रिफाइनरी कंपनियों द्वारा लिए जा रहे अप्रत्याशित लाभ पर सरकार द्वारा टैक्स लगाने के बाद RIL में तेज गिरावट देखी जा रही है. केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल और ATF के एक्सपोर्ट पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है. इससे कंपनी के रिफाइनरी कारोबार पर कुछ विराम लग गया है. क्योंकि कमोडिटी साइकिल भी उलट रहा है. हालांकि अन्य वर्टिकल में मजबूत ग्रोथ कैपेसिटी है. कुछ निवेशक जुलाई के अंत में होने वाली एजीएम से पहले इस करेक्शन में खरीदारी के अवसरों की तलाश करेंगे. एजीएम में कुछ बड़े एलान शेयर को नई दिशा दे सकते हैं. निवेशक शेयर में क्या करें RIL टेक्निकली निवेशकों को RIL में 2400-2350 डिमांड जोन पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि अगर यह इस लेवल को बनाए रखने में कंपनी कामयाब रहती है तो इसमें रिकवरी की उम्मीद है. लेकिन यह 2350 के लेवल से नीचे फिसल जाता है तो यह 2200 की ओर बढ़ सकता है. ऊपर की ओर 2600 के लेवल पर मजबूत रेजिस्टेंस है. इसे ब्रेक करने पर शेयर नए हाई पर जा सकता है. Export Duty Hike: सरकार ने पेट्रोल-डीजल और ATF पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई, आम आदमी पर क्या होगा असर अन्य शेयरों में भी गिरावट चेन्नई पेट्रोकेम के शेयरों के भाव में 13 फीसदी तक गिरावट देखने को मिली और यह 273 रुपये तक कमजोर हुआ. मंगलोर रिफाइनरी का स्टॉक करीब 10 फीसदी गिरकर 83 रुपये पर आ गया. वहीं ओएनजीसी के शेयरों में 12 फीसदी से ज्यादा गिरसवट रही और यह 133 रुपये के करीब आ गया. BSE के ऑयल एंड गैस सेक्टर इंडेक्स में 3.5 फीसदी गिरावट आई है. सेक्टर में Gail, IOCL, ATGL और IGL में भी कमजोरी आई. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह एक्सपर्ट के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

