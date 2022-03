Stocks in News: Maruti, HDFC, RIL समेत आज इन शेयरों में रहेगी हलचल, इंट्राडे में करनी है कमाई तो रखें नजर

रूस और यू​क्रेन संकट के चलते बाजार में अनिश्चितता से इनकार नहीं किया जा सकता है. ऐसे में बेहतर है कि उन शेयरों पर नजर रखें, जिनके साथ कोई पॉजिटिव ट्रिगर जुड़ा हो.

आज के कारोबार में कुछ शेयरों में पॉजिटिव ट्रिगर के चलते एक्शन देखने को मिल सकता है. (image: pexels)

Stocks in Focus Today: आज के कारोबार में कुछ शेयरों में पॉजिटिव ट्रिगर के चलते एक्शन देखने को मिल सकता है. अगर इंट्राडे में किसी अच्छे शेयर की तलाश में हें तो इनमें आने वाले उछाल का फायदा उठा सकते हैं. शेयर बाजार में पिछले कुछ दिनों से रिकवरी देखने को मिली है. हालांकि रूस और यू​क्रेन संकट के चलते किसी भी अनिश्चितता से इनकार नहीं किया जा सकता है. फिलहाल इस संकट को कोई हल नहीं निकलता दिख रहा है, इसलिए बाजार में वोलेटिलिटी का डर बना हुआ है. ऐसे में शॉर्ट टर्म निवेशकों के लिए अचछा शेयर चुनना आसान नहीं है. बेहतर है कि ऐसे शेयरों पर नजर रखें, जिनमें कोई पॉजिटिव ट्रिर हो. हमने यहां ऐसे कुछ शेयरों की लिस्ट दी है. NBCC (India) NBCC (India) को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेशन से वर्क आर्डर मिला है. यह वर्क आर्डर विभिन्न कार्यों के लिए कंप्रेहेंसिव, डिजाइन, इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट (PMC) सेवाएं प्रदान करने के लिए हासिल हुआ है. प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 500 करोड़ रुपये है. Maruti Suzuki Maruti Suzuki के शेयरों में भी आज हलचल देखने को मिल सकती है. असल में सुजुकी ने एलान किया है कि वह गुजरात में 10,455 करोड़ निवेश करेगी. यह निवेश इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया जाएगा. HDFC HDFC की सबिडियरी HDFC कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड (HCAL) ने Loyalie IT-Solutions के 3,90,666 इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण के लिए एक शेयर सब्सक्रिप्सन एग्रीमेंट किया है. Reliance Industries रिलायंस रिटेल ने वियर मेकर Clovia में 89 फीसदी हिस्सेदारी हासिल की है. रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड (RRVL) ने यह जानकारी दी है कि उसने पर्पल पांडा फैशंस प्राइवेट लिमिटेड में 89 फीसदी इक्विटी हिस्सेदारी हासिल कर ली है, जो Clovia को आपरेट करती है. TVS Motor Company TVS Motor Company ने इंटरिम डिविडेंड घोषित किया है. बोर्ड ने मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए 3.75 रुपये प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड घोषित किया है. KEI Industries स्मॉलकैप वर्ल्ड फंड ने ओपेन मार्केट ट्रांजैक्शन के जरिए KEI Industries में 6.4 लाख इक्विटी शेयर हासिल किए हैं. इसके साथ, KEI Industries में इसकी हिस्सेदारी 5.02 फीसदी हो गई है, जो पहले 4.31 फीसदी थी. Granules India Granules India: कंपनी को मेडिसिन्स पेटेंट पूल (MPP) से फाइजर के ओरल ट्रीटमेंट nirmatrelvir के जेनेरिक वर्जन बनाने और बेचने का लाइसेंस मिला है. Gujarat Industries Power Company नेचुरल गैस की बढ़ती कीमत के कारण कंपनी ने वडोदरा में अपने 145 मेगावाट के संयुक्त चक्र बिजली संयंत्र, गैस आधारित स्टेशन- I से बिजली उत्पादन बंद कर दिया है. यह संयंत्र बिजली उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोग करता है.

