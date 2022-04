FIIs Trend: विदेशी निवेशकों की टॉप लिस्ट में RIL, HDFC Bank, Infosys जैसे शेयर, किन सेक्टर के हुए नजदीक, किनसे दूर?

4QFY22 के दौरान तिमाही आधार पर विदेशी निवेशकों (FII) ने सिर्फ 5 सेक्टर मेटल्स, टेलिकॉम, यूटिलिटीज, PSU Banks और केमिकल्स में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई.

FY22 की बात करें तो ज्यादातर समय बाजार को DII से सपोर्ट मिला है. (image: pixabay)

FIIs & DIIs Buying Trend: फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करें तो 4QFY22 के दौरान उतार चढ़ाव के बाद भी निफ्टी ने पूरे साल 19 फीसदी रिटर्न दिया. इस दौरान घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) का बाजार को जमकर सपोर्ट मिला. 4QFY22 के दौरान तिमाही आधार पर DII ने कैपिटल गुड्स को छोड़कर तकरीबन हर प्रमुख सेक्टर में अपनी होल्डिंग बढ़ाई है. वहीं विदेशी निवेशकों (FII) ने सिर्फ 5 सेक्टर मेटल्स, टेलिकॉम, यूटिलिटीज, PSU Banks और केमिकल्स में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई. 4QFY22 में FIIs और DIIs का फ्लो -1350 करोड़ डॉलर और 1150 करोड़ डॉलर रहा है. Nifty-500 में FIIs का स्टेक कई तिमाही के लो पर आ गया है. FIIs और DIIs के निवेश और विकवाली के ट्रेंड पर ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने एक रिपोर्ट दी है. FIIs की होल्डिंग किसमें सबसे ज्यादा FIIs की सबसे ज्यादा होल्डिंग प्राइवेट बैंक (45.2%) में है. जिसके बाद NBFCs (27.4%), Oil & Gas (22.6%), इंश्योरेंस (20.5%) और टेक्नोलॉजी (19.2%) का नंबर आता है. कहां बढ़ाया या घटाया स्टेक 4QFY22 के दौरान FIIs ने तिमाही आधार पर मेटल्स (+130bp), टेलिकॉम (+70bp), यूटिलिटीज (+50bp), PSU Banks (+30bp) और केमिकल्स (+10bp) में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है. जबकि NBFCs (-190bp), इंश्योरेंस (-120bp), सीमेंट (-110bp), प्राइवेट बैंक (-110bp), Consumer Durables (-90bp), रिटेल (-70bp), कैपिटल गुड्स (-70bp), Automobiles (-70bp), रीयल एस्टेट (-60bp), टेक्नोलॉजी (-40bp), कंज्यूमर (-30bp), हेल्थकेयर (-20bp) और Oil & Gas (-10bp) में हिस्सेदारी घटा दी है. टॉप लिस्ट में कौन से शेयर एबसॉल्यूट होल्डिंग्स की बात करें तो FII की कुल 66000 करोड़ डॉलर की होल्डिंग में प्राइवेट बैंक 13300 करोड़ डॉलर के साथ पहले नंबर पर है. वहीं टॉप 5 कंपनियों की बात करें तो उनकी हिस्सेदारी में इसमें 34 फीसदी है. इनमें Reliance Industries (6290 करोड़ डॉलर), HDFC Bank (5150 करोड़ डॉलर), HDFC (3990 करोड़ डॉलर), ICICI Bank (3680 करोड़ डॉलर) और Infosys (3590 करोड़ डॉलर) शामिल हैं. DIIs की होल्डिंग किसमें सबसे ज्यादा DIIs की सबसे ज्यादा होल्डिंग प्राइवेट बैंक (24.1%) में है. जिसके बाद Capital Goods (20.4%), PSU Banks (18.7%), कंज्यूमर ड्यूरेबल्स (17.9%) और Automobiles (16.9%) हैं. कहां बढ़ाया या घटाया स्टेक 4QFY22 के दौरान DIIs ने तिमाही आधार पर जिनमें स्टेक बढ़ाया है, उनमें टेलिकरॅम (+130bp), प्राइवेट बैंक (+110bp), कंज्यूमr (+110bp), NBFCs (+90bp), Consumer Durables (+90bp), PSU Banks (+80bp), हेल्ककेयर (+80bp), इंश्योरेंस (+70bp) और सीमेंट (+60bp). जबकि Capital Goods (-20bp) में सटेक कम किया है. टॉप लिस्ट में कौन से शेयर Reliance Industries (3300 करोड़ डॉलर), ICICI Bank (2450 करोड़ डॉलर), HDFC Bank (2180 करोड़ डॉलर), Infosys (1820 करोड़ डॉलर) और ITC (1750 करोड़ डॉलर).

