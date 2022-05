Stocks in News: RIL, HCL, Canara Bank, Tata Power समेत फोकस में रहेंगे ये स्टॉक, इंट्राडे के लिए रखें नजर

पॉजिटिव ट्रिगर के चलते आज कारोबार के दौरान कुछ शेयर फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 9 मई 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. (image: pixabay)

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 9 मई 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Federal Bank, Canara Bank, Mindtree, L&T Infotech, UPL, PVR, RIL, Campus Activewear, HCL Technologies, Hariom Pipe Industries, Tata Power Company, Shipping Corporation of India, Go Fashion India, Dalmia Bharat, Aarti Drugs, Central Bank of India, CMS Info Systems, Vedant Fashions, Suven Pharmaceuticals जैसे शेयर शामिल हैं. किसी के तिमाही नतीजे बेहतर रहे हैं तो कुछ कंपनियां आज अपने नजीते जारी करेंगी. वहीं कुछ अन्य एक्टिविटीज की वजह से आज चर्चा में रहेंगे. Federal Bank Federal bank का मुनाफा मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 13.2 फीसदी बढ़कर 541 करोड़ रुपये रहा है. बैंक की कुल आय सालाना आधार पर 3843.87 करोड़ से बढ़कर 3948.24 करोड़ रुपये रही है. बैंक का सालाना मुनाफा 1889 करोड़ रुपये रहा है. बैंक के NPA में भी गिरावट दर्ज की गई है. ग्रॉस NPA 3.41 फीसदी से घटकर 2.80 फीसदी रहा. जबकि नेट NPA करीब 1.19 फीसदी से घटकर 0.92 फीसदी रह गया है. Canara Bank Canara Bank को वित्त वर्ष 2022 की मार्च तिमाही में 1666 करोड़ का मुनाफा हुआ है. यह एक साल पहले की समान तिमाही से करीब 61 फीसदी ज्यादा है. बैंक के NPA में भी सुधार हुआ है. बैंक का NPA 7.80 फीसदी से घटकर 7.51 फीसदी पर आ गया है. वहीं नेट NPA भी 2.86 फीसदी से घटकर 2.65 फीसदी रह गया है. Mindtree, L&T Infotech एलएंडटी ग्रुप ने भारत में लीडिंग आईटी सर्विसेज प्लेयर बनने के लिए माइंडट्री और एलएंडटी इंफोटेक के विलय की घोषणा की है. माइंडट्री के सभी शेयरधारकों को प्रत्येक 100 शेयरों के बदले एलएंडटी इंफोटेक के 73 शेयर प्राप्त होंगे. विलय के बाद एलएंडटी इन्फोटेक में लार्सन एंड टुब्रो की 68.73 फीसदी हिस्सेदारी होगी. UPL, PVR समेत इनके आएंगे नतीजे आज यानी 9 मई को कुछ कंपनियां मार्च तिमाही के लिए अपने नतीजे जारी करने जा रही हैं. इनमें UPL, PVR, Godrej Agrovet, Infibeam Avenues, Dalmia Bharat, Aarti Drugs, Borosil, Central Bank of India, CMS Info Systems, Craftsman Automation, Vedant Fashions, Suven Pharmaceuticals, ISMT, Mold-Tek Packaging और Visaka Industries प्रमुख हैं. Reliance Industries RIL का कंसो मुनाफा सालाना आधार पर 20.2 फीसदी बढ़कर 18,021 करोड़ रुपये रहा है. मजबूत आपरेटिंग इनकम के चलते कंपनी का मुनाफा बढ़ा है. कंपनी का रेवेन्यू Q4FY22 में सालाना आधार पर 35 फीसदी बढ़कर 2,32,539 करोड़ रुपये रहा. जबकि EBITDA 28 फीसदी बढ़कर 33,968 करोड़ रुपये रहा है. टेलिकॉम, रिटेल और आयल टु केमिकल सभी सेग्मेंट में ग्रोथ देखने को मिली. Campus Activewear आज यानी 9 मई को Campus Activewear का शेयर बाजार में लिस्ट होगा. शेयर की लिस्टिंग BSE और NSE दोनों एक्सचेंज पर होगी. HCL Technologies आईटी सेवा कंपनी HCL Technologies की UK बेस्ड सहायक कंपनी ने 53 मिलियन CHF (स्विस फ्रैंक) के लिए स्विट्जरलैंड बेस्ड डिजिटल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट Confinale AG का अधिग्रहण किया है. यह अधिग्रहण 1 जुलाई 2022 तक पूरा होने की संभावना है. Hariom Pipe Industries Hariom Pipe का मुनाफा मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 44.5 फीसदी बढ़कर 9.77 करोड़ रुपये रहा. हायर इनपुट कास्ट और फ्यूल पर खर्च बढ़ने के बाद भी कंपनी को बेहतर मुनाफा हुआ. कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 33 फीसदी बढ़कर 124.2 करोड़ रुपये रहा है. Tata Power Company Tata Power Company का मुनाफा सालाना आधार पर 31.4 फीसदी बढ़कर 632.4 करोड़ रुपये रहा है. कंपनी का रेवेन्यू 15.4 फीसदी बढ़कर 11,960 करोड़ रुपये पहुंच गया.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.