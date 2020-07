मुकेश अंबानी दुनिया के 6वें सबसे अमीर व्यक्ति, गूगल के लैरी पेज को पीछे छोड़ा; जानिए नेटवर्थ

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) दुनिया के छठवें सबसे अमीर व्यक्ति हो गए हैं. उन्होंने गूगल (Google) कोफाउंडर लैरी पेज (Larry Page) को पीछे छोड़कर यह मुकाम हासिल किया है. Bloomberg Billionaires Index के अनुसार, मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 72.4 अरब डॉलर हो गई है. पिछले महीने मुकेश अंबानी ने दुनिया के टॉप 10 रईसों में अपनी जगह बनाई थीं. अंबानी ने हैथवे बर्कशायर के वारेन बफे (Warren Buffett) की जगह ली थी, जो कि 8वें पायदान पर थे.

एक दिन में मुकेश अंबानी की दौलत 2.17 अरब डॉलर बढ़ गई, जिसकी बदौलत वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में छठवें नंबर पर पहुंच गए. बीते 22 दिन में अंबानी की दौलत में 7.9 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है. इस दौरान आरआईएल के शेयरों में रिकॉर्ड तेजी देखी गई.

दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में मुकेश अंबानी पूरे एशिया महाद्वीप से इकलौते व्यक्ति हैं. ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स में जेफ बेजोस 184 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ सबसे अमीर व्यक्ति हैं. इसके बाद छह सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स (115 अरब डॉलर), बर्नार्ड अरनॉल्ट (94.5 अरब डॉलर), मार्क जुकरबर्ग (90.8 अरब डॉलर), स्टेले बालमर (74.6 अरब डॉलर) और मुकेश अंबानी (72.4 अरब डॉलर) हैं.

हाल ही में मुकेश अंबानी की ​रिलायंस इं​डस्ट्रीज को ग्रुप के डिजिटल सर्विस फर्म जियो प्लेटफॉर्म में इक्विटी शेयर बिक्री से भारी भरकम निवेश हासिल हुआ है. आरआईएल ने 12 ग्लोबल इन्वेस्टर्स को अभी तक 1.18 लाख करोड़ रुपये के इक्विटी शेयर बेचे हैं. इनमें फेसबुक, अबुधाबी इन्वेस्टमेंट अथारिटी, केकेआर, जनरल अटलांटिक, इंटेल, क्वालकॉम और अन्य शामिल हैं. इसके अलावा हाल ही में आरआईएल ने राइट इश्यू के जरिए 53,124 करोड़ रुपये जुटाए हैं. इस तरह, इन निवेशों के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज अपनी खुद की निर्धारित समय सीमा से पहले ही एक कर्ज मुक्त यानी डेट फ्री कंपनी बन गई है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.