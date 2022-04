Stocks in News: RIL, Bajaj Finance, HUL, Wipro समेत आज फोकस में रहेंगे ये शेयर, इंट्राडे के लिए रखें नजर

कुछ शेयर पॉजिटिव ट्रिगर के चलते बाजार में एक्शन दिखाने को तैयार हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

अप्रैल का महीना शेयर बाजार के लिए अबतक उतार चढ़ाव भरा रहा है. (File)

Stocks in Focus Today: अप्रैल का महीना शेयर बाजार के लिए अबतक उतार चढ़ाव भरा रहा है. बाजार में अगर तेजी आ भी रही है तो मुनाफा वसूली देखने को मिल जा रही है. आज भी बाजार के लिए ग्लोबल सेंटीमेंट कमजोर नजर आ रहे हैं. असल में चीन में कोरोना वायरस के बढ़ रहे मामलों के बीच सख्त लॉकडाउन की आशंका से ग्लोबल अर्थव्यवस्था को लेकर सेंटीमेंट खराब हुए हैं. जियोपॉलिटिकल टेंशन, महंगाई और रेट हाइक साइकिल के चलते भी निवेशक सतर्क हैं. आगे बाजार में वोलेटिलिटी जारी रहने का अनुमान है. हालांकि इस बीच कुछ शेयर पॉजिटिव ट्रिगर के चलते बाजार में एक्शन दिखाने को तैयार हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज लिस्ट में RIL, Bajaj Finance, Bajaj Auto, HUL, AU Small Finance Bank, Wipro, Schaeffler India, Indian Hotels Company, HDFC AMC, Persistent Systems, Trent, KPR Mill जैसे नाम शामिल हैं. Reliance Industries Reliance Industries और अबू धाबी केमिकल्स डेरिवेटिव्स कंपनी RSC (TA’ZIZ) ने TA’ZIZ EDC और PVC प्रोजेक्ट के लिए औपचारिक शेयरधारक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. ज्वॉइंट वेंचर 2 अरब डॉलर से अधिक के कुल निवेश के साथ क्लोर-अल्कली, एथिलीन डाइक्लोराइड (EDC) और पॉलीविनाइल क्लोराइड (PVC) प्रोडक्शन फैसिलिटीज का निर्माण और संचालन करेगा. Bajaj Finance Bajaj Finance का मुनाफा Q4FY22 में सालाना आधार पर 80 फीसदी बढ़कर 2420 करोड़ रुपये रहा है. मजबूत नेट इंटरेस्ट इनकम और प्रोविजंस में कमी के चलते कंपनी को फायदा हुआ. मार्च तिमाही के दौरान कंपनी की शुद्ध ब्याज आय 30 फीसदी बढ़कर 6,068 करोड़ रुपये हो गई, जिसमें एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) 29 फीसदी बढ़कर 1,97,452 करोड़ रुपये हो गया. Bajaj Auto, HUL आज यानी 27 अप्रैल को कुछ कंपनियां मार्च तिमाही के लिए नतीजे जारी करने जा रही है. इनमें

Bajaj Auto और HUL प्रमुख हैं. इनके अलावा लिस्ट में Indian Hotels Company, HDFC AMC, Indian Energy Exchange, Persistent Systems, Syngene International, Trent, Chennai Petroleum Corporation, KPR Mill, Shree Digvijay Cement और Swaraj Engines शामिल हैं. AU Small Finance Bank AU Small Finance Bank का Q4FY22 में मुनाफा सालाना आधार पर 105 फीसदी बढ़कर 346 करोड़ रुपये हो गया है. शुद्ध ब्याज आय 43 फीसदी YoY बढ़कर 936.6 करोड़ रुपये रही. शुद्ध ब्याज मार्जिन YoY 60 bps बढ़कर 6.3 फीसदी हो गया. बैंक ने शेयरधारकों द्वारा रखे गए प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए एक इक्विटी शेयर का बोनस इश्यू घोषित किया है. Wipro IT सर्विसेज कंपनी Wipro ने यूएस बेस्ड राइजिंग इंटरमीडिएट होल्डिंग्स इंक को 540 मिलियन डॉलर में अधिग्रहण करने का फैसला लिया है. यह एक ग्लोबल SAP कंसल्टिंग फर्म है. इस अधिग्रहण से Wipro को तेल और गैस, यूटिलिटीज, मैन्युुैक्चरिंग और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज में अपने नेतृत्व का विस्तार करने में मदद मिलेगी. बायआउट की प्रक्रिया जून 2022 को समाप्त तिमाही के अंत से पहले बंद होने की उम्मीद है. Schaeffler India Schaeffler India का मुनाफा मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 48.4 फीसदी बढ़कर 207 करोड़ रुपये रहा है. तिमाही के दौरान आपरेशन से आने वाले रेवेन्यू 19 फीसदी बढ़कर 1,567.5 करोड़ रुपये हो गया. जबकि इसी अवधि में EBITDA में 45 फीादी ग्रोथ रही.

