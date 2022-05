Stocks in News: RIL, Adani Power, Marico, Canara Bank समेत फोकस में रहेंगे ये शेयर, इंट्राडे के लिए रखें नजर

पॉजिटिव ट्रिगर के चलते कुछ शेयर आज बाजार में फोकस में रहने वाले हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 6 मई 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. (image: pixabay)

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 6 मई 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Adani Power, Marico, Dabur India, Reliance Industries, TVS Motor, Ceat, Blue Star, RIL, Canara Bank, Tata Power Company, CSB Bank, Federal Bank, Great Eastern Shipping Company, Bajaj Consumer Care, Hariom Pipe Industries, Shipping Corporation of India जैसे शेयर शामिल हैं. किसी के तिमाही नतीजे बेहतर रहे हैं तो कुछ कंपनियां आज अपने नजीते जारी करेंगी. वहीं कुछ अन्य एक्टिविटीज की वजह से आज चर्चा में रहेंगे. Adani Power Adani Power का मार्च तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर करीब 350 गुना बढ़ गया है. कंपनी को मार्च तिमाही में 4645 करोड़ का मुनाफा हुआ, जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में मुनाफा 13.13 करोड़ था. हायर रेवेन्यू के चलते कंपनी को फायदा हुआ. कुल इनकम इस दौरान 13,307.92 करोउ़ रही, जो एक साल पहले की समान तिमाही में 6902.01 करोड़ थी. Marico एफएमसीजी कंपनी Marico का मुनाफा मार्च तिमाही में 13 फीसदी बढ़कर 257 करोड़ रुपये रहा है. जबकि इस दौरान कंपनी का आपरेशन से आने वाला रेवेन्यू 7 फीसदी बढ़कर 2161 करोड़ रुपये रहा. Dabur India Dabur India का मुनाफा मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 22 फीसदी घटकर 294 करोड़ रुपये रहा है. हायर इनपुट कास्ट के चलते भी मुनाफे पर असर हुआ. कंसो रेवेन्यू 7.7 फीसदी बढ़कर 2518 करोड़ रुपये रहा. Reliance Industries आज यानी 6 मई को Reliance Industries के तिमाही नतीजे आएंगे. इसके अलावा Canara Bank, Tata Power Company, CSB Bank, Federal Bank, Great Eastern Shipping Company, Bajaj Consumer Care, Hariom Pipe Industries और Shipping Corporation of India भी अपने तिमाही नतीजे जारी करेंगी. TVS Motor TVS Motor का मुनाफा मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 5 फीसदी बढ़कर 275 करोड़ रुपये रहा है. कंपनी का रेवेन्यू YoY 4 फीसदी बढ़कर 5530 करोड़ रुपये रहा. Ceat Ceat का मुनाफा मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 83 फीसदी घटकर 25.25 करोड़ रुपये पर आ गया. रा मटेरियल की कीमतें बढ़ने से कंपनी के मुनाफे पर असर हुआ. इस दौरान रेवेन्यू 13 फीसदी बढ़कर 2592 करोड़ रुपये रहा है. कंपनी ने 3 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड देने का एलान किया है. Blue Star Blue Star का मुनाफा मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 12 फीसदी बढ़कर 76 करोड़ रुपये रहा. कंपनी का रेवेन्यू 39.5 फीसदी बढ़कर 2247.58 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. पूरे साल में कंपनी ने 168 करोड़ का मुनाफा कमाया. कंपनी ने 10 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड रिकमंड किया है.

