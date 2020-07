JioMart पर पहला ऑर्डर करने पर मिलेगा कॉम्पिलमेंटरी COVID किट; इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, हेल्थकेयर, फार्मा प्रॉडक्ट्स जल्द होंगे उपलब्ध

जियो मार्ट (JioMart) पर जल्द ही ग्रॉसरी के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, हेल्थकेयर, फार्मास्युटिकक्लस प्रॉडक्ट्स भी उपलब्ध होंगे. यह बात रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 43वीं सालाना आम बैठक में कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कही है. इस वर्चुअल मीटिंग में उन्होंने बताया कि अभी जियोमार्ट के बीटा वर्जन की सर्विस पर केवल ग्रॉसरी की खरीदारी की जा सकती है. इस सर्विस का पायलट देश के 200 शहरों में चल रहा है. जियोमार्ट पर कंपनी की ओर से एक इंट्रोडक्ट्री ऑफर की पेशकश भी की जा रही है. इसके तहत जियो मार्ट पर पहला ऑर्डर करने पर कॉम्पिलमेंटरी कोविड किट मिल रहा है.

उन्होंने बताया कि अभी जियोमार्ट पर डेली ऑर्डर्स की संख्या 2.5 लाख से अधिक है और यह संख्या लगातार बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि जियोमार्ट की पहुंच आने वाले समय में और ज्यादा शहरों में उपलब्ध होगी. इस पर प्रॉडक्ट कैटेगरी भी बढ़ेंगी, साथ ही और एंटरप्रेन्योर, ब्रांड और बिजनेस जोड़े जाएंगे.

अंबानी ने आगे कहा कि जियोमार्ट और वॉट्सऐप मिलकर लाखों छोटे भारतीय मर्चेंट्स के लिए ग्रोथ अवसर क्रिएट करने की दिशा में काम कर रहे हैं. इससे ग्राहकों को किराना दुकानों से अवरोध रहित खरीदी करने में मदद मिलेगी.

AGM में ईशा अंबानी ने कहा कि जियोमार्ट एक ऐसे यूनीक सॉल्युशन की पेशकश करता है, जो मौजूदा किराना स्टोर्स को 48 घंटों के अंदर रिफ्रेश्ड सेल्फ सर्विस स्टोर्स में बदल देता है. इससे कस्टमर का एक्सपीरियंस भी पूरी तरह बदल जाता है. जियोमार्ट को देश के किराना स्टोर्स को ​डिजिटल सक्षम, सशक्त और इंगेज करने के लिए बनाया गया है. जियोमार्ट प्लेटफॉर्म पर मल्टीफंक्शनल पीओएस के जरिए किराना स्टोर ग्राहकों से कनेक्ट रह सकते हैं और उनके साथ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं.

आगे कहा कि जियोमार्ट के दो बुनियादी स्तंभ हैं. पहला ग्राहकों, किराना स्टोर्स और उत्पादकों को जोड़ने के लिए पावरफुल ओम्नी चैनल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म और दूसरा रिलायंस रिटेल का विस्तृत फिजिकल नेटवर्क.

