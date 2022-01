Stock Strategy: पोर्टफोलियो मजबूत करने का सही मौका, ये 20 लार्जकैप और मिडकैप स्टॉक दे सकते हैं हाई रिटर्न

Best Stocks to Buy: साल 2021 में जहां बाजार में जोरदार रैली देखने को मिली, वहीं साल 2022 की शुरूआत में बाजार में बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है. 2022 की शुरूआत बाजार के लिए करेक्शन मोड में हुई है. बजट के पहले बाजार में लगातार गिरावट आई है. कंसर्न घरेलू सेंटीमेंट नहीं बल्कि ग्लोबल सेंटीमेंट को लेकर है. ग्लोबल स्तर पर महंगाई लगातार बढ़ी है, सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर सख्त दिख रहे हैं. कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी चिंता बना हुआ है, वहीं बॉन्ड यील्ड में तेजी से विदेशी निवेशक बिकवाली के मूड में हैं. लेकिन बाजार के लिए लॉन्ग टर्म आउटलुक कई वजह से बेहतर नजर आ रहा है. ऐसे में मौजूदा गिरावट में निवेशकों के पास अपना पोर्टफोलिश्यो मजबूत करने का मौका है. ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने ऐसे 10 लार्जकैप और 10 मिड व स्मालकैप स्टॉक्स की लिस्ट दी है, जिनमें आगे तेजी की उम्मीद है. Nifty अपने प्रीवियस हाई से 8 फीसदी करेक्ट ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि निफ्टी अपने प्रीवियस हाई से 8 फीसदी करेक्ट हो चुका है. इस गिरावट में बहुत से शेयरों का वैल्युएशन एक बार फिर वाजिब हुआ है. दूसरी ओर देश में इकोनॉमी रिकवरी के मूड में हैं. कॉरपोरेट अर्निंग लगातार बेहतर हो रही है. कंपनियों का मुनाफा सुधरा है या स्टेबल हो रहा है. मौजूदा करेक्शन को एक मौके के तौर पर ले सकते हैं. बाजार का लॉन्ग टर्म आउटलुक मजबूत है. ऐसे में अभी फंडामेंटली मजबूत और बेहतर वैल्युएशन वाले स्टॉक्स पर नजर रख सकते हैं. अर्निंग विजिबिलिटी मजबूत ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि अर्निंग विजिबिलिटी की बात करें तो यह मजबूत है. वहीं कोरोना वायरस की तीसरी लहर की बात करें तो ज्यादातर केस माइल्ड हैं. ऐसे में अर्थव्यवस्था पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ता नजर नहीं आ रहा है. ज्यादातर देश लॉकडाउन की संभावना से इनकार कर चुके हैं. राज्य सरकारों ने भी बंदिशों को हटाना शुरू किया है, जिससे इकोनॉमिक एक्विविटी पर पहली और दूसरी लहर की तरह असर नहीं हुआ है. कॉरपोरेट अर्निंग उम्मीद के मुताबिक है. sales/EBITDA/PBT/PAT में दिसंबर तिमाही में 32%/16%/23%/18% ग्रोथ रही है. जबकि 31%/18%/24%/18% ग्रोथ की उम्मीद थी. बेस्ट लार्जकैप: ICICI Bank, SBI, Axis Bank, Reliance, Bharti Airtel, Infosys, HUVR, L&T, Titan, Hindalco बेस्ट मिडकैप/स्मालकैप: Gujarat Gas, Ashok Leyland, Oberoi Realty, ABFRL, Indian Hotels, Devyani International, Zensar Tech, Indigo Paints, Orient Electric, Transport Corp (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

