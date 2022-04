मल्टीबैगर शेयर: Angel One रिकॉर्ड हाई पर, 2 साल के अंदर 6 गुना कर दिया पैसा, अभी और मिलेगा रिटर्न

Angel One Ltd Share Price Today: बेहतर नतीजों के बाद Angel One के शेयर को लेकर सेंटीमेंट और बेहतर हुआ है. ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने शेयर में निवेश की सलाह दी है.

Angel One के शेयरों में आज जोरदार तेजी देखने को मिली है. (image: pixabay)

Angel One Share Price Today Latest Update: Angel One के शेयरों में आज जोरदार तेजी देखने को मिली है. इंट्राडे में शेयर 10 फीसदी मजबूत होकर 1794 रुपये के भाव पर पहुंच गया जो ​नया रिकॉर्ड हाई है. बुधवार को शेयर 1624 रुपये पर बंद हुआ था. कंपनी ने मार्च तिमाही के लिए बेहतर नतीजे जारी किए हैं. कंपनी के PAT में तिमाही आधार पर 24 फीसदी और सालाना आधार पर करीब 101 फीसदी ग्रोथ रही और यह 205 करोड़ रहा है. बेहतर नतीजों के बाद शेयर को लेकर सेंटीमेंट और बेहतर हुआ है. ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने शेयर को लेकर बुलिश रुख दिखाया है और 2230 रुपये के टारगेट के साथ निवेश की सलाह दी है. लिस्ट होने के बाद से 486% रिटर्न वैसे Angel One का शेयर निवेशकों के लिए रिटर्न मशीन बन गया है. 5 अक्टूबर 2020 को शेयर की लिस्टिंग कुछ कमजोर हुई थी, लेकिन एक बार जब तेजी पकड़ी तो निवेशकों की चांदी हो गई. इश्यू प्राइस 306 रुपये की तुलना में यह डिस्काउंट के साथ 275 रुपये पर लिस्ट हुआ था. लेकिन शेयर ने महज 19 महीने के अंदर ही निवेशकों को अबतक 486 फीसदी रिटर्न दिया है. यानी जिन्होंने इसमें पैसे लगाए थे, उसका निवेश 6 गुना हो गया. जबकि ब्रोकरेज करंट प्राइस से इसमें और तेजी का अनुमान जता रहे हैं. ब्रोकरेज हाउस ने बढ़ाया टारगेट ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का कहना है कि Angel One ने Q4FY22 में भी सफलता से अपना बिजनेस मोमेंटम बनाए रखा है. कंपनी के PAT में YoY/QoQ करीब 101 फीसदी और 24 फीसदी ग्रोथ रही है. ब्रोकरेज का अनुमान है कि FY22-FY24E में कंपनी का PAT CAGR 15 फीसदी से ज्यादा रहेगा. ब्रोकरेज ने शेयर में BUY रेटिंग के साथ टारगेट बढ़ाकर 2230 रुपये कर दिया है. पहले टारगेट 1900 रुपये का था. ब्रोकरेज का कहना है कि कैपिटल मार्केट में रिटेल फुटप्रिंट बढ़ने का फायदा कंपनी को होगा. आने वाले दिनों में अर्निंग और बेहतर रहने वाली है. नतीजे रहे मजबूत मार्च तिमाही में कंपनी के PAT में तिमाही आधार पर 24 फीसदी और सालाना आधार पर करीब 101 फीसदी ग्रोथ रही और यह 205 करोड़ रहा है. आपरेटिंग रेवेन्यू तिमाही और सालाना आधार पर 16 फीसदी और 77 फीसदी बढ़कर 410 करोड़ रुपये रहा है. ब्रोकिंग बिजनेस में F&O मजबूती के चलते अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है. यह सालाना आधार पर 121 फीसदी और तिमाही आधार पर 21 फीसदी बढ़कर 370 करोड़ रुपये रहा. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

