D-Mart ने दमानी को बनाया भारत का 7वां सबसे अमीर, निवेशक भी 3 साल में बन गए करोड़पति

D-Mart Stock Performance & RK Damani Wealth: सुपरमार्केट चेन कंट्रोल करने वाली फर्म एवेन्यू सुपरमार्ट का शेयर लिस्टिंग के बाद से करीब 343 फीसदी चढ़ चुका है. इस दौरान कंपनी शेयर बाजार में 1.5 लाख करोड़ क्लब मार्केट कैप क्लब वाली कंपनियों में शामिल हो गई है. शेयर के शानदार प्रदर्शन के चलते रिटेल किंग कहे जाने वाले कंपनी के ओनर राधा किशन दामनी की दौलत में लगातार इजाफा हुआ है और वे 1.27 लाख करोड़ नेटवर्थ के साथ भारत के 7वें सबसे अमीर शख्स बन गए हैं. उनकी दौलत अडानी और मित्तल जैसे अरबपतियों से ज्यादा हो गई है. यहीं नहीं निवेशकों की भी पिछले 2 साल में खूब चांदी रही और उनकी दौलत में 1.10 लाख करोड़ का इजाफा हुआ. जानते हैं कैसे एवेन्यू सुपरमार्ट के आईपीओ लाने के फैसले के बाद से दमानी की किस्मत और चमकती चली गई.

एवेन्यू सुपरमार्ट का शेयर 21 मार्च 2017 को शेयर बाजार में लिस्ट हुआ था. आईपीओ के लिए शेयर का प्राइस बैंड 295 रुपये से 299 रुपये के बीच रखा गया था. हालांकि शेयर की बंपर लिस्टिंग हुई और यह इश्यू प्राइस से 115 फीसदी प्रीमियम पर 642 रुपये के भाव पर बाजार में लिस्ट हुआ. फिलहाल कंपनी को शेयर बाजार में लिस्ट कराने का फैसला आरके दमानी के लिए गेमचेंजर साबित हुआ.

21 मार्च को लिस्ट होने के बाद से एवेन्यू सुपरमार्ट के शेयरों में लगातार तेजी आई है. सोमवार के कारोबार में शेयर 2848 रुपये के आल टाइम हाई पर पहुंच गया, जो लिस्टिंग प्राइस से करीब 343 फीसदी ज्यादा है. वहीं, इश्यू प्राइस से यह 850 फीसदी ज्यादा है. शेयर के आलटाइम हाई पर जाने से कंपनी का मार्केट कैप पहली बार 1.5 लाख करोड़ के पार चला गया. मार्केट कैप के मामले में एवेन्यू सुपरमार्ट शेयर बाजार की टॉप 20 कंपनियों में शामिल हो गई. मार्केट कैप के लिहाज से कंपनी नेस्ले इंडिया, ओएनजीसी, बजाज फिनसर्व, एनटीपीसी, इंडसइंड बैंक, विप्रो, टाइटन और सनफार्मा से आगे जा चुकी है.

Forbes मैंगजीन के अनुसार 11 फरवरी 2020 को दोपहर 12 बजे तक आरके दमानी की कुल दौलत करीब 1790 करोड़ डॉलर यानी करीब 1.27 लाख करोड़ रुपये थी. जबकि जुलाई 2016 में उनकी दौलत 9281 करोड़ रुपये थी. जुलाई 2017 में दमानी की दौलत 29700 करोड़ रुपये थी. यानी 2 साल से भी कम समय में उनकी दौलत में 97 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा इजाफा हो गया. Forbes के अनुसार दमानी भारत के 7वें सबसे अमीर शख्स हैं.

लिस्टिंग के समय एवेन्यू सुपरमार्ट का मार्केट कैप करीब 40294 करोड़ रुपए था. जबकि सोमवार को कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 1.55 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया. यानी 2 साल में निवेशकों की भी जमकर चांदी रही और उनकी दौलत में 1.10 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हो गया.

