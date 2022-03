RBA: बर्गर बेचने वाली इस कंपनी का शेयर दे सकता है 55% रिटर्न, अभी 100 रुपये से भी कम है कीमत

Restaurant Brands Asia यानी RBA (पहले Burger King) का शेयर पियर्स की तुलना में आकर्षक वैल्युएशन पर है. आगे असमें अचछे रिटर्न की उम्मीद है.

बाजार में ऐसे कई शेयर हैं जो कीमत के लिहाज से भले सस्ते हैं, लेकिन निवेशकों के लिए वैल्युबल हैं. Restaurant Brands Asia यानी RBA (पहले Burger King) का शेयर पियर्स की तुलना में आकर्षक वैल्युएशन पर है. आगे असमें अचछे रिटर्न की उम्मीद है.

Best Stock to Buy Below rs 100: बर्गर बेचने वाली जानी मानी कंपनी Restaurant Brands Asia यानी RBA (पहले नाम Burger King था) का आईपीओ निवेशकों के लिए मुनाफे का सौदा साबित हुआ है. साल 2020 में Burger King के नाम से लिस्ट हुए इस शेयर ने निवेशकों को इश्यू प्राइस की तुलना में 65 फीसदी रिटर्न दिया है. हालांकि यह अपने रिकॉर्ड हाई से अच्छे खासे डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है. ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल शेयर को लेकर बुलिश है. ब्रोकरेज का कहना है कि RBA भारत में एक डॉमिनेंट QSR प्लेयर है. कंपनी का बिजनेस कोविड 19 की चुनौतियों से उबरकर फिर नॉर्मल हुआ है. आगे इस शेयर में 55 फीसदी के करीब अपसाइड का पोटेंशियल दिख रहा है. मार्जिन में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने शेयर के लिए 150 रुपये का टारगेट देते हुए निवेश की सलाह दी है. शेयर 29 मार्च को 97 रुपये पर बंद हुआ था. इस लिहाज से इसमें आगे 55 फीसदी रिटर्न मिलने की उम्मीद है. ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि कंपनी के बिजनेस में पोस्ट कोविड 19 रिकवरी देखने को मिल रही है. कंपनी का प्रति स्टोर एवरेज डेली सेल्स 3QFY22 में 114000 रुपये रहा है. यह FY20 के लेवल 110000 रुपये से ज्यादा है. कंपनी के 50 से 55 फीसदी स्टोर मेट्रो शहरों या शॉपिंग माल में है. कंपनी के बिजनेस में रिकवरी है, लेकिन आगे जब फुटफाल पूरी तरह से सामान्य होगा, बिजनेस में और तेजी आएगी. जिससे कंपनी के मार्जिन में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है. शेयर का वैल्युएशन आकर्षक RBA ने 3QFY22 में भारत में पहला BK कैफे शुरू किया था. कंपनी के पास तिमाही के अंत तक 18 BK कैफे थे. कंपनी ने मार्च 2023 तक देश में 75 BK कैफे खोलने का गाइडेंस रखा है जो पूरा होता दिख रहा है. इससे आगे कंपनी के ग्रॉस मार्जिन और EBITDA मार्जिन में सुधार होगा. कंपनी का इंडिया बिजनेस मजबूत है. इंडोनेशिया में भी कंपनी बेहतर कर रही है. डबल डिजिट में सेल्स ग्रोथ है. कंपनी का वैल्युएशन भी पियर्स की तुलना में आकर्षक है. देश में 294 स्टोर का नेटवर्क कंपनी की लिस्टिंग भारत में 14 दिसंबर 2020 को Burger King के नाम से हुई थी. कंपनी ने आईपीओ के तहत प्राइस बैंड 60 रुपये रखा था. जबकि यह शेयर बाजार में 115 रुपये पर लिस्ट हुआ. लिस्टिंग डे पर यह 131 फीसदी प्रीमियम के साथ 138 रुपये पर बंद हुआ. अभी शेयर 97 रुपये पर है, यानी इश्यू प्राइस से शेयर अभी भी 65 फीसदी प्रीमियम पर है. कंपनी के पास 3QFY22 के अंत तक देश में 294 स्टोर का नेटवर्क है. 9/65 स्टोर कंस्ट्रक्शन या पाइपलाइन में हैं. कंपनी का मार्च 2022 में कुल 320 स्टोर खाले दिए जाने का टारगेट है. कंपनी के प्रोडक्ट यूथ के साथ साथ हर उम्र के लोगों में पॉपुलर है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

