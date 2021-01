Republic day Special stocks: 26 जनवरी को देश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है. पिछले साल 26 जनवरी से इस साल 26 जनवरी के बीच शेयर बाजार का प्रदर्शन शानदार रहा है. इस दौरान 1 साल में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने ही 17 फीसदी का हाई रिटर्न दिया है. इस दौरान बाजार में काफी कुछ देखने को मिला. पहले फरवरी 2020 में बाजार रिकॉर्ड हाई पर गया तो मार्च 2020 में कोरोना वायरस महामारी के चलते बाजार क्रैश हो गया. पिछले ही साल सितंबर महीने से बाजार में रैली शुरू हुई और नवंबर में यह नए हाई पर पहुंच गया. वहीं इस साल जनवरी में ही सेंसेक्‍स ने पहली बार 50 हजार का स्‍तर पार किया.

इस दौरान बाजार में कई फैक्टर काम करते रहे, मसलन लॉकडाउन, जीडीपी में ऐतिहासिक गिरावट फिर रिकवरी, ब्‍याज दरों में रिकॉर्ड कटौती, लिक्विडिटी बढाने के कई उपाय, कमजोर कंजम्पशन, 2020 के अंतिम महीनों में विदेशी निवेशकों का रिकॉर्ड निवेश, जियो पॉलिटिकल टेंशन, रुपये में रिकवरी, क्रूड में ऐतिहासिक गिरावट फिर रिकवरी. फिलहाल बाजार अपने रिकॉर्ड हाई पर है, ऐसे में नए शेयरों के चुनाव में गिरावट का डर लग रहा है. हमने यहां ब्रोकरेज हाउस की पसंद के आधार पर ऐसे ही कुछ शेयर चुने हैं, जिनसे वित्‍तीय आजादी मिल सकती है.

कैडिला हेल्‍थकेयर में ब्रोकरेज हाउस एमके ग्‍लोबल ने निवेया की सलाह देते हुए 655 रुपये का लक्ष्‍य तय किया है. शेयर का करंट प्राइस 465 रुपये है. इस लिहाज से इसमें 41 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी का बिजनेस बेहतर है. कोर बिजनेस में लगातार डबल डिजिट में ग्रोथ आ रही है. FY20-23E के दौरान EBITDA मार्जिन में 200 bps की ग्रोथ रहने का अनुमान है. कंपनी के आने वाले कुछ नए प्रोडक्‍ट कैडिला के प्रोडक्‍ट पोर्टफोलियो को और मजबूत करेंगे. शेयर का भाव आकर्षक है.

HDFC बैंक में ब्रोकरेज हाउस यस सिक्‍योरिटीज ने निवेश की सलाह देते हुए 1870 रुपये का लक्ष्‍य तय किया है. वहीं ब्रोकरेज हाउस शेयरखान ने 1810 रुपये का लक्ष्‍य दिया है. शेयर का करंट प्राइस 1445 रुपये के करीब है. इस लिहाज से शेयर में 30 फीसदी का रिटर्न मिल सकता है. दिसंबर तिमाही में बैंक की एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है. बैंक के नेट इंटरेस्ट इनकम में 15 फीसदी ग्रोथ रही, जिससे मुनाफा सालाना आधार पर 18.1 फीसदी बढ़कर 8,758 करोड़ रुपये पर रहा है. एडवांस में 15.6 फीसदी ग्रोथ रही. CASA रेश्यो सुधरकर 43 फीसदी रहा है.

आईटी कंपनी इंफोसिस में ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने 1600 रुपये का लक्ष्‍य दिया है. जबकि शेयरखान ने शेयर में 1650 रुपये का लक्ष्‍य रखते हुए निवेश की सलाह दी है. शेयर का करंट प्राइस 1340 रुपये के आस पास है. इस लिहाज से शेयर में 23 फीसदी का रिटर्न मिल सकता है. तीसरी तिमाही में इंफोसिस का CC रेवेन्‍यू ग्रोथ तिमाही आधार पर 5.3 फीसदी रही है जो पिछले 8 साल में सबसे ज्‍यादा है. दिसंबर तिमाही में मार्जिन और डॉलर आय बढ़ी है. मैनेजमेंट ने FY 21 के लिए रेवेन्यू गाइडेंस 2-3 फीसदी से बढ़ाकर 4.5-5 फीसदी किया है. इसके अलावा मार्जिन गाइडेंस 23-34 फीसदी से बढ़ाकर 24-24.5 फीसदी किया है.

ब्रोकरेज हाउस मोतरीलाल ओसवाल ने टाइटन कंपनी के शेयरों में निवेया की सलाह देते हुए 1750 रुपये का लक्ष्‍य तय किया है. शेयर का करंट प्राइस 1500 रुपये के आस पास है. इस लिहाज से इसमें 15 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. टाइटन कंपनी के हर सेग्‍मेंट में लॉकडाउन से उबरकर ग्रोथ दिख रही है. कंपनी का बिजनेस कोरोना वायरस महामारी से पहले के लेवल पर आ रहा है. ज्‍वैलरी बिजनेस में अच्‍छी ग्रोथ देखने को मिल रही है. यह ट्रेंड आगे भी जारी रहने का अनुमान है.

(नोट: हमने यहां ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर शेयर की सलाह दी है. बाजार के अपने जोखिम हैं, इसलिए निवेश के पहले अपने स्तर पर एक्सपर्ट से सलाह लें.)

