Reliance और Viacom18 ने बोधि ट्री सिस्टम्स के साथ मिलाया हाथ, मेगा एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म के लिए 13,500 करोड़ का आएगा निवेश

James Murdoch, Bodhi Tree Systems to invest Rs 13,500 Crore in Viacom18: मुकेश अंबानी की रिलायंस और वायाकॉम18 ने जेम्स मर्डोक के लूपा सिस्टम्स और उदय शंकर की इंवेस्टमेंट कंपनी बोधी ट्री सिस्टम्स के साथ साझेदारी का ऐलान किया है.

वायाकॉम18 के पास नौ भाषाओं में 38 टीवी चैनल है जिसके दर्शक देश भर में हैं.

Reliance and Viacom Partnership with Bodhi Tree System: दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) की रिलायंस (Reliance) और वायाकॉम18 (Viacom18) ने जेम्स मर्डोक के लूपा सिस्टम्स और उदय शंकर की इंवेस्टमेंट कंपनी बोधी ट्री सिस्टम्स के साथ साझेदारी का ऐलान किया है. बोधि ट्री सिस्टम्स (Bodhi Tree Systems) वायाकॉम18 में 13500 करोड़ रुपये का निवेश करेगी. इस निवेश के जरिए वायाकॉम18 देश के सबसे बड़े टीवी व डिजिटल स्ट्रीमिंग कंपनियों में शुमार हो जाएगी. वायाकॉम18 कलर्स टीवी (Colors TV) चैनल्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म वूट (VOOT) को ऑपरेट करती है. उदय शंकर स्टार और डिज्नी इंडिया के पूर्व चेयरमैन हैं और जेम्स मर्डोक मीडिया व टेक इंडस्ट्री में दो दशक से अधिक लंबे कैरियर के बाद अब एक निवेशक के तौर पर काम कर रहे हैं. लूपा का फोकस उभरते बाजारों की टेक और मीडिया कंपनियों पर है और मुख्य रूप से इसका फोकस एशिया-प्रशांत क्षेत्र है. Musk Shopping: Twitter के बाद मस्क की निगाहें अब कोका-कोला और मैकडी पर? जानिए क्यों हो रही है इसकी चर्चा रिलायंस की साझेदारी में क्या है भूमिका?

मार्केट कैप के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस की सब्सिडियरी रिलायंस प्रोजेक्ट्स एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड (RPPMSL) 1645 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश करेगी. RPPMSLकी टीवी, ओटीटी, डिस्ट्रीब्यूशन, कंटेंट क्रिएशन और प्रोडक्शन सर्विसेज में मौजूदगी है. साझेदारी के तहत रिलायंस की सब्सिडियरी कंपनी 1645 करोड़ रुपये का निवेश करेगी और इसका पॉपुलर जियोसिनेमा (JioCinema OTT) ऐप वायाकॉम18 को ट्रांसफर किया जाएगा. छह महीने के भीतर सौदा पूरा होने का अनुमान इस निवेश के बाद भी वैश्विक मीडिया और एंटरटेनमेंट कंपनी पैरामाउंट ग्लोबल (पूर्वनाम वायाकॉमसीबीएस) वायाकॉम18 की शेयरहोल्डर बनी रहेगी. पैरामाउंट ग्लोबल वायाकॉम18 की प्रीमियम ग्लोबल कंटेट उपलब्ध कराती है जिसके पास टीवी नेटवर्क्स और सीबीएस, शोटाइम नेटवर्क्स, पैरामाउंट पिक्चर्स, निकेलडन, एमटीवी, कॉमेडी सेंट्रल, बीईटी, पैरामाउंट+ और प्लूटो टीवी जैसी स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं. प्रेस रिलीज के मुताबिक सौदा पूरा होने के बाद रिलायंस, बोधि ट्री सिस्टम्स और पैरामाउंट ग्लोबल के साथ मिलकर वायाकॉम18 अपने कारोबार को और मजबूत करेगी. वायाकॉम18 के पास नौ भाषाओं में 38 टीवी चैनल है जिसके दर्शक देश भर में हैं. यह सौदा छह महीने के भीतर पूरा होने का अनुमान है.

