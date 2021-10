Forbes Best Employer ranking: भारत में Reliance बना बेस्ट एम्प्लॉयर, जानिए और कौन सी कंपनियां रखती है अपने कर्मचारियों का ख्याल

Forbes Best Employer rankings: रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) को फोर्ब्स (Forbes) ने अपने कर्मचारियों का ख्याल रखने के मामले में भारत की सबसे अच्छी कंपनी बताया है. बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने रिलायंस को बेस्ट एम्प्लॉयर के मामले में भारत में पहला स्थान दिया है. दरअसल, फोर्ब्स ने वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर- 2021 की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें रिलायंस ने यह स्थान बनाया है. इस लिस्ट में ऐसी कंपनियों को जगह दी गई है जो अपने कर्मचारियों का सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं. ओवरऑल रैंकिग के हिसाब से रिलायंस इस लिस्ट में 52 वें नंबर पर है. फोर्ब्स ने इस लिस्ट में दुनिया भर की 750 बड़ी कंपनियों को शामिल किया है.

इस लिस्ट के टॉप 100 में भारत की कई अन्य कंपनियों को भी शामिल किया गया है. फोर्ब्स की इस रैंकिंग में ICICI बैंक 65 वें नंबर पर है, वहीं HDFC बैंक 77 वें और एचसीएल टेक्नोलॉजीज 90 वें नंबर पर है. इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को 119वां और लार्सन एंड टुब्रो को 127 वां स्थान दिया गया है. इस लिस्ट में आईटी सेक्टर की कंपनी इंफोसिस 588 वें नंबर पर, टाटा ग्रुप 746 वें नंबर पर और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (LIC) 504 वें नंबर पर है.

बेस्ट एम्प्लॉयर की इस रैंकिंग में सबसे ऊपर दक्षिण कोरियाई दिग्गज कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स है. इसके बाद क्रमश: अमेरिकी दिग्गज IBM, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॅन, ऐप्पल, अल्फाबेट और डेल टेक्नोलॉजीज हैं. चीन की कंपनी Huawei इस लिस्ट में आठवें नंबर पर है.

पीटीआई के मुताबिक, इस रैंकिंग के लिए बड़े पैमाने पर सर्वे किया गया है. इस सर्वे के तहत, कर्मचारियों ने अपनी कंपनियों को कई अलग-अलग बिंदुओं के आधार पर रेटिंग दी है. फोर्ब्स ने बताया कि इस सर्वे में मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाले 58 देशों के डेढ़ लाख स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों को शामिल किया गया है. इस सर्वे को फोर्ब्स ने मार्केट रिसर्च कंपनी Statista के साथ मिलकर किया है. सर्वे में भाग लेने वाले कर्मचारियों को उनके कंपनी की इमेज, इकोनॉमिक फुटप्रिंट, टैलेंट डेवलपमेंट, जेंडर इक्वैलिटी समेत सामाजिक जिम्मेदारी जैसे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रेटिंग के लिए कहा गया था.

